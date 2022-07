Mauricio Hoffmann: Me visualizo en la final de Dancing

Mauricio Hoffmann y Alhana Morales fueron los grandes ganadores de la noche en la pista de Dancing. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Mauricio Hoffmann ya se destaca como uno de los candidatosS más fuertes a ganar la sétima temporada de Dancing with the Stars y eso que todavía faltan 10 galas más...

El presentador y su compañera de baile, Alhana Morales, obtuvieron la mayoría de puntos acumulados de estas tres últimas galas, por lo que este domingo obtuvieron el primer lugar.

El “Macho” reconoció que desde ya se visualiza en la gran final pero que a la vez es muy consciente que así como sube puede bajar en las puntuaciones, si el público no lo apoya.

“Todos los que entramos a una competencia como esta nos visualizamos en la final y entramos pensando en que queremos llegar a la final. Así que yo desde el día que acepté este reto y esta experiencia la acepté pensando en que iba a demostrar el porqué merecía llegar hasta la final y trabajo para eso, pero insisto, estoy en una competencia y con humildad reconozco que como hoy estoy arriba, también en algún momento podré estar en sentencia. trabajaré para tratar de no llegar (a la última posición de la tabla) y poder estar en la final. Quiero estar en la final, me visualizo ahí”, dijo al finalizar la tercera gala.

Esta pareja también ganó el punto extra que dan los jueces por hacer a la perfección uno de los pasos de ballroom. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Le exigen más

Según Hoffmann, los ensayos de la semana pasada estuvieron bastante rudos porque él mismo le pidió a Alhanna que le exigiera más de la cuenta, para dejar impactados a los jueces con el paso doble que les tocó interpretar.

Por eso minutos antes de salir a pista confesó que se sentía más presionado que las galas anteriores, pero que una vez que escuchó la música sonar sintió “una energía muy rica” que le dio mucha fuerza al bailar.

Mauricio confesó que le gusta que la competencia se ponga cada vez más ruda porque así le mete más presión para darlo mejor cada domingo. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

“Fue una semana muy difícil, yo le pedí a Alhanna que no me limitara por no ser bailarín, que me exija. De verdad yo quiero dar más de lo que puedo y Alhanna se lo tomó en serio. La coreografía fue de un nivel de exigencia bastante alto, entonces, por ahí del jueves yo no estaba seguro y el viernes teníamos el ensayo técnico y ahí ya estaba más o menos (listo)... para mí fue frustrante que llegáramos casi al cierre de la semana y no sentirme al 100 con la coreografía, por eso estaba un poco más tenso de lo normal”, confesó.

Mau recalcó que este primer lugar servirá para trabajar todavía más fuerte cada semana en los ensayos para seguir sorprendiendo al jurando y a la gente.

“El chiste de la competencia es que a como podés estar arriba hoy, mañana podés estar en sentencia e ir a reto, o sea, eso lo tengo clarísimo. Trabajo para no llegar a reto, pero soy consciente de que puedo llegar (a la final) y por eso me esfuerzo, por sorprender a los jueces y al público para que sigan apoyándonos”, agregó el ganador de Bailando por un sueño 2007.

Los jueces le dieron el mayor puntaje a Mau y a Alhanna este domingo. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Full apoyo desde las gradas

Una que no paraba de aplaudirle y de admirar sus movimientos desde la gradería era su novia María José Ulate.

Para ella el “macho” se veía “guapísimo” con ese traje todo tallado y bailando uno de sus ritmos favoritos.

“Personalmente soy muy fanática de la música española, del flameco, paso doble y todos estos ritmos, entonces, verlo ahí en personaje, con esa fuerza y haciendo cosas de las que habíamos hablado, pues es súperbonito y creo que la gente en casa lo disfrutó igual que yo”, dijo “Majo”.

María José Ulate llegó a la primera y tercera gala de Dancing a apoyar a su novio. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La maquillista también agregó que siempre que ella pueda estará en la gradería del estudio Marco Picado apoyando a su amor, porque eso hacen las parejas.

“Es parte de lo que uno hace como novia, como amiga, como pareja, apoyarlo en todo lo que pueda”, mencionó.