Max Barberena quiere sacar pecho por Guanacaste en, ¿Quién quiere ser millonario?

Max está listo para dar la pelea en ¿Quién quiere ser millonario?. Teletica. Max está listo para dar la pelea en ¿Quién quiere ser millonario?. Teletica.

Max Barberena, retahílero de Teletica, está listo para la presión y las congojas que traen la silla caliente del programa, ¿Quién quiere ser millonario?

El guanacasteco será el invitado especial del programa de este martes, a las 8 p. m., en el programa para celebrar el 197 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a nuestro país.

Max afirma que sabe que tiene muchas expectativas encima, por lo que espera hacerlo de la mejor manera para ayudar a la fundación Clínica Cañera de cuidados paliativos en la tierra que lo vio nacer.

-¿Cómo se ha preparado para estar en la silla caliente?

Estudiando como si fuera un examen de bachillerato, no hay manera de no verlo así, haciendo investigaciones, estudiando, buscando en Internet. Yo manejo cierta información y conocimiento general, pero uno quiere hacerlo lo mejor posible para ayudar a una institución, en mi caso la fundación Clínica Cañera de cuidados paliativos, que se ubica en Cañas y que la han visto superfea con esto de la pandemia porque las donaciones han disminuido mucho, pero las enfermedades siguen, entonces la idea es darle con todo, aunque sea con una retahíla la salvo.

-¿Cuándo lo invitaron?

Yo sigo el programa y siempre me ha gustado, hace unas semanas me llamaron y me dijeron, este formato no sé si ya lo habían hecho antes, y como es una ayuda social me convenció. A mí me da temor tener que exponerme en televisión nacional, pero dije que sí con tal de meterle el hombro a esa gente.

-¿Qué cree que sea lo más difícil?

Yo he estado viendo el programa y leyendo mucho y tengo bases, pero Guanacaste es tan diverso, uno puede saber de la Anexión, pero también hay partes de geografía, de playas, de islas, de costumbres, de límites y cuando uno va estudiando se va dando cuenta que hay muchas cosas que no se saben, ya de por sí cada cantón tiene su propia vida, su propia historia y elementos, entonces he llamado a algunos amigos que se dedican a esto para que me asesoren.

Max lleva años de ser el orgullo de los guanacastecos en Teletica. Instagram. Max lleva años de ser el orgullo de los guanacastecos en Teletica. Instagram. (Foto: Captura Instagram)

-Dicen que en la silla caliente a uno se le olvida hasta el nombre, ¿cómo se lo imagina?

Con los mismos nervios como cuando digo una retahíla en vivo y hay que improvisar, es la misma adrenalina, presión y de que corre el tiempo. Yo voy a confiar en que mi cerebro va predispuesto a sacar la faena como cuando tiro una retahíla, no sé si será parecido, pero pienso que es lo mismo.

-Los que han participado dicen que lo importante es llevar una estrategia, ¿tiene alguna?

La mía es utilizar bien los comodínes, creo que preferiría irme con un premio más pequeño y no confiarme, es una estrategia conservadora en la medida que pueda llegar a zonas seguras, lo que Dios tiene planeado para mí es lo que me voy a llevar, confío en la gente que me va a ayudar y no tanto en el instinto, no quiero confiarme.

-¿Conoce a alguien que haya estado en el programa?

No, porque no ha habido nadie del medio (en esta temporada), entonces no tengo a nadie a mano, he visto las entrevistas que les hacen a los participantes y ya de ahí me agarro, pero más bien, si hay alguien después de mí que esté en el medio, que lo haga, lo voy a llamar porque creo que sería un bonito detalle poder contarle lo que se siente.

Max no quiere que le pase las de Josué y su prima Kimberly. Cortesía. Max no quiere que le pase las de Josué y su prima Kimberly. Cortesía.

-¿Qué significa para usted que lo hayan invitado al especial de la Anexión?

Es un honor porque que el canal se tome el espacio para celebrar una fecha tan importante para los guanacastecos, es un gran gesto y si ellos consideraron que la figura mía era la que tenía que estar para representar a la institución y a la provincia, a mí se me infla el pecho de emoción, porque parte de mi trabajo es defender las costumbres y las tradiciones, también es resaltar todo lo que nos ha dado Guanacaste con su gente y su historia, esa descendencia le ha aportado mucho al país, más que un tema de territorio o formalidades administrativas.

-Se dice que los especiales son los que más acercan a la gente al gran premio, ¿qué piensa de eso?

Sí, estoy de acuerdo porque es una ventaja que sea de un tema en específico y no que pregunten de un personaje de la Guerra de las Galaxias y después el nombre científico del cloro, me da tranquilidad para no irme en la primera como ‘Ay Josué’ (participante que se lamentó por embarcada del primo).