Max Barberena será papá por tercera vez; así anunció el retahilero de Teletica la feliz noticia

Max Barberena y su esposa, Melissa Calderón, serán papás de nuevo. (Instagram/Instagram)

Max Barberena y su esposa, Melissa Calderón, oficializaron este sábado, en un día muy especial para ellos, que están embarazados y esperan a su segundo hijo.

Los esposos ya eran papás de Sara, de 4 años, pero este sábado confirmaron que la familia crece y que Josué viene en camino.

“Hoy (este sábado) celebramos el cumple de Meli con un regalo maravilloso enviado por Dios, con la oportunidad de recibir a Josué en nuestras vidas”, escribió Max en una publicación de Instagram.

El feliz posteo lo acompañó con fotos del día de la revelación del género del nuevo bebé. En algunas fotos aparece la pareja sola y en otra con su hija Sara y con Nathaly, la hija de 23 años de Max.

Max Barberena y Melissa Calderón serán papás de un varoncito. (Instagram/Instagram)

Con Josué, el famoso retahilero de canal 7 se convertirá en papá por tercera vez.

Max se tenía bien guardada la noticia, ya que está al otro lado del mundo disfrutando de unas vacaciones con su esposa y el bebé que viene en camino.

La pareja se casó en el 2017. ¡Muchas felicidades!