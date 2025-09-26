Max Barberena y su esposa presumen lo enamorados que están al otro lado del mundo

Max Barberena durante su presentación en el elenco de Toros Teletica para la temporada taurina 2025-2026. Fotografía: Instagram Max Barberena. (Instagram/Instagram)

Max Barberena y su esposa, Melissa Calderón, dieron una “prueba pública” de lo enamorados que están, mientras disfrutan de un viaje juntos al otro lado del mundo.

Los esposos están en Europa en lo que parece ser un paseo de aniversario de bodas, ya que el pasado 30 de julio cumplieron ocho años de casados.

El retahilero y figura de canal 7 y su esposa la están pasando lindísimo juntos mientras recorren las calles y pueblos de Roma, la famosa ciudad eterna, ubicada en Italia.

Max compartió en sus redes una foto bastante romántica que se tomó con su esposa en el centro de una plaza romana, ambos viéndose a los ojos y con el cielo azul de testigo.

Barberena no escribió nada en la reveladora foto, solamente etiquetó a su esposa, con quien se casó en el 2017 y procreó a Sara, que ya tiene cuatro años. Max, además es papá de Nathaly, de 23 años.

El también presentador de ¡Qué buena tarde! disfruta con su amor de las últimas semanas que le quedan libres, pues Teletica ya confirmó al guanacasteco para las transmisiones de sus corridas de toros de fin y principio de año.

Max no es muy dado a publicar cosas de su vida personal en redes, pero el tiempo que está compartiendo con su esposa en el Viejo Continente, parece que lo motivó a hacer una excepción.