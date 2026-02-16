Farándula

Maya Hawke reúne al elenco de “Stranger Things” en su boda; la actriz dio el sí al músico Christian Lee Hutson

La actriz de Stranger Things se casó el Día de San Valentín

Por El Universal / México / GDA
La actriz Maya Hawke se casó con el músico Christian Lee Hutson.
La actriz Maya Hawke se casó con el músico Christian Lee Hutson este 14 de febrero en Nueva York.

Maya Hawke escogió uno de los días más románticos del año para unir su vida a la del músico Christian Lee Hutson.

La pareja, tras más de tres años de relación, se casó en Nueva York este 14 de febrero, día de San Valentín.

De acuerdo con información publicada por la revista “People”, la protagonista de “Stranger Things” y su ahora esposo se dieron el sí en la iglesia St. George’s Episcopal, en una ceremonia privada que sorprendió a Hollywood.

A la boda solo asistieron algunas celebridades, entre las que destacaron Uma Thurman y Ethan Hawke, los padres de la novia, y algunos integrantes del elenco de la serie de Netflix, entre los que destacaron Natalia Dyer, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Joe Keery.

De acuerdo con imágenes publicadas en diferentes medios estadounidenses, Maya lució un sencillo vestido blanco con cintura baja, falda de olanes y una larga cola. Además de acompañarlo con un abrigo blanco de plumas. Mientras, el novio vistió un tradicional smoking negro.

La actriz de "Asteroid City" fue entregada en el altar por su famoso padre.




Los recién casados iniciaron su relación en 2022, aunque la han mantenido lejos del ojo público. Se conocieron hace años gracias a la música; incluso, Christian colaboró en el álbum de Hawke, “Chaos angel”, lanzado en 2024.

Christian confirmó el compromiso en 2024 en el programa de YouTube “The SoCal Sound Sessions” de Julie Slater. Meses más tarde, la actriz fue vista con un anillo de diamantes.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

