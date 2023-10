Maykol Cordero: el pequeño rancherito de Cartago, que se ha ganado los aplausos en Nace una estrella

Maykol Cordero audicionó en la temporada pasada y no se dio por vencido hasta que logró entrar a Nace una estrella este año. (Lilly Arce Robles.)

El pequeño Maykol Cordero Solís se ha ganado los aplausos y la admiración de muchos en su participación en Nace una estrella. Él tiene apenas 11 años, pero pareciera que tiene muchos más, pues a la hora de cantar demuestra seguridad, carisma y buena voz.

Este vecino de Tejar de El Guarco de Cartago prácticamente que nació cantando, desde que estaba muy pequeño ha destacado en festivales y concursos, principalmente por lo bien que le salen las rancheras.

- ¿Cómo nace ese gusto por cantar?

Empezó hace como cuatro o cinco años por ahí, mi papá (José Francisco Cordero Chaves) me ponía canciones en la radio y yo las pasaba cantando en la casa. Después hubo un show de talentos en la escuela en el que yo quería participar (estaba en el kinder) y cuando escuché la canción de Pedrito Fernández, que se llama Gavilán Colorado, yo dije: ‘ya sé que voy a hacer para el show de talentos, voy a cantar la del Gavilán pio pio, Gavilán tao tao’, entonces, mi papá me metió a clases de canto con tal de ponerme a prueba para ver qué tan bien cantaba y se dio cuenta que lo hacía relativamente afinado y seguí en clases con la cantautora Melany Cubero.

En el 2020 participó por primera vez en televisión en el programa Happy y su mundo de diversión de canal 8.

- ¿Qué recuerda de esa primera presentación frente a un público?

Me sentía más o menos confiado porque yo sabía que como mi papá me había metido a clases había mejorado un poquito más. Cuando llegué a primero se vino otro show de talentos solo que este si era concurso, con jueces, uno era Marko Jara y gané el primer lugar cantando La mochila azul.

- Veo que es muy seguido en redes sociales...

Empecé a crecer en redes sociales en la cuenta de Facebook de mi mamá (Yansy Solís) porque ahí hacíamos en vivos donde yo cantaba, eso fue en la pandemia, también participé en varios concursos virtuales de canto y en algunos quedé en primer lugar.

- ¿No le da miedo ni vergüenza cantar ante tanta gente?

Sí, un poquito, pero creo que es normal porque yo sé que cualquier cantante también va a sentir nervios y alguna que otra vergüencilla.

En febrero empezó a estudiar artes escénicas en la Casa de la Cultura y en julio participó en la obra Peter Pan.

- ¿Y qué es lo que hace antes de salir al escenario para no sentir miedo?

Yo pienso que la gente lo está disfrutando y yo digo: para que estresarme si todos están disfrutando.

- Veo que canta con el coro de la CCSS, ¿cómo entró ahí?

He cantado ahí desde que tengo 6 años. Mi mamá trabaja para la Caja e hicieron un concurso y yo participé con mi mamá y uno de los jueces nos dijo que quería que estuviera en el coro con ellos.

Desde que yo estaba en su pancita ella me cantaba como para que me tranquilizara, entonces ella es un gran apoyo para mí. Mi papá también, en mi familia hay miembros que se han dedicado a la música.

Desde hace cinco años pertenece al coro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

- ¿Quién lo motivó para que fuera a audicionar a Nace?

Mi mamá fue la que me dijo que las inscripciones de Nace una estrella estaban abiertas, pero ella no sabía si inscribirme, pero yo le dije que sí. De hecho, hace dos años había audicionado (para la quinta temporada), pero lamentablemente no pude entrar.

- ¿Qué cambió o en qué siente que mejoró para que esta vez si lo eligieran?

Con mi profesora lo que hice fue entrenar y entrenar mucho la voz, en ese momento también iba a participar en otro concurso y eso me sirvió mucho de apoyo para ir agarrando un poco de confianza con los escenarios.

- ¿Qué tal ha sido la experiencia del programa?

Para mí es algo inolvidable. Esta experiencia nunca la voy a olvidar porque es algo muy especial, me gusta experiencia, el conocimiento que he obtenido y también la amistad de todos.

Hace una semana recibió el reconocimiento Centauro de Plata de Costa Rica.

- ¿Cómo hace con la escuela?

Es bastante cansado, pero a la vez divertido porque como no es todo los días. A veces mi mamá me saca por ratitos de la escuela (está en quinto grado) y cuando no voy me mandan las tareas o me tengo que poner al día con todos los trabajos que han hecho.

- ¿Qué le dicen los compañeritos?

Después de cada gala cuando llego a la escuela (Semillitas) ellos me aplauden y me dicen que siga para adelante, me muestran que siempre están votando y pues la escuela me ha apoyado bastante.

- ¿Cómo se siente de cara a la gala de este domingo que hay eliminación?

Me siento un poco preocupado porque ando medio enfermo, ando ronco, con moquera. Es una competencia muy sana porque todos son muy buenos cantantes, al programa no lo veo como una competencia sino como una oportunidad de seguir creciendo.

Maykol confesó que él creyó el que se iba en la quinta gala porque entendió mal y que le dolió mucho la salida de Amanda. (Lilly Arce Robles.)