Valery Álvarez sigue en Nace una estrella y en el hotel que paga Teletica, acá le contamos por qué

Valery Álvarez fue una de las primeras en salir de Nace una estrella 2023.

Valery Álvarez fue eliminada de Nace una estrella en la quinta gala; sin embargo, ella no se ha ido del todo del programa y aún sigue hospedada en el hotel que paga Teletica a los participantes que viven lejos de San José.

La joven, vecina de Grecia, nos contó que la producción de Teletica Formatos le dio la oportunidad de trabajar con el personal que se encarga de hacer las estructuras que se usan en el escenario, así como con el departamento de utilería.

“Realmente surgió así de la nada, estaban haciendo los marcos de luces para una presentación de Dani Maro y para la de James también y, bueno, a mí toda la vida me ha gustado ayudar, primero que nada, y hacer cosas con mis manos, entonces me puse a ayudarlos con la cinta doble cara y ahí poco a poco la producción me dio la oportunidad de ayudar en más cosas”, contó.

Valery también le echa una manito a las señoras que se encargan de confeccionar los vestuarios de los participantes y dice estar muy feliz con la oportunidad, porque así sigue viendo a sus compañeros y aprende más cosas, pues a ella le gustan mucho las manualidades.

En la gala de este domingo 15 de octubre, estuvo entre el público apoyando a sus excompañeros de competencia. (Lilly Arce Robles.)

Los lunes, martes y miércoles se queda en el hotel haciendo terapia en la piscina y los demás días se la pasa metida en el estudio Marco Picado, ayudando para la gala del domingo.

“Es una experiencia totalmente diferente, es muy chiva porque yo como participante no veía tanto el esfuerzo que hacen todos los de producción. Que corra con el vestuario de Maikol, que corra con el vestuario de los bailarines para Dani Maro, que corra con la escenografía, que la música, maquillaje, es muchísimo el trabajo que se vive detrás de cámaras y realmente es algo que uno no veía como participante, porque uno estaba concentrado en los ensayos, en aprenderse la canción y ya”, dijo.

La joven, de 21 años, además nos contó que de la voz ya está superbién: “Estamos mil por mil”. Además, de las rodillas ya se siente mejor y dice que la profesora Silvia Baltodano, quien es cantante y bailarina profesional, la mandó a hacer una serie de ejercicios para que mejore.

