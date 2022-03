“Me cuesta mucho aceptarme, que le pueda gustar a alguien y me da miedo salir lastimada”

“Me cuesta mucho aceptarme, sentirme bonita, sentir que yo le pueda gusta a alguien. Entonces me da miedo salir lastimada, no sé, tengo un rollo muy grande en mi cabeza”.

1. La aceptación es la base de la motivación para abrazar la vida, el amor sin miedos. Quisiera proponerle algunas ideas, para que revisemos juntos un proceso. No sé si te ha pasado, pero con mucha frecuencia muchas personas intentan hacer una dieta, hacer ejercicio, porque les gustaría verse diferentes, lo cual está bien. Este proceso, con frecuencia, está asociado a una imagen negativa, no nos gusta cómo nos vemos, no nos gusta cómo nos sentimos, no nos gustan nuestras fotos, no nos gusta nada, entonces entramos en una conflictiva interna que nos pone frente a:

A. Una crítica personal, muchas veces negativa. Nos convertimos en nuestros peores enemigos, porque pensamos muy mal sobre nosotros.

B. De un momento a otro, queremos hacer cambios radicales. Cuando los resultados no llegan, tiramos la toalla.

C. Queremos un estilo de vida diferente, pero se nos olvida que todo es un proceso. Caminamos con una sensación de desagrado, posiblemente nuestra autoestima no esté al 100%.

D. Tenemos una fuerte sensación de incomodidad con nuestra imagen interna y externa.

2. Precisamente, esta forma de pensarnos y sentirnos hace que nuestras motivaciones se caigan, rápidamente volvemos al ciclo pasivo de conductas que sostienen y mantienen precisamente esa imagen que no nos agrada. Hay que integrar la palabra aceptación.

3. Aceptar significa comprender todas aquellas variables que de una otra u forma han contribuido para que nuestra vida no sea la que deseamos. Desde la aceptación, entonces, tenemos que desarrollar la capacidad de sentirnos los gestores del cambio. Cuando tenemos una fuerte conflictiva interna y esperamos, tenemos que tener un enfoque de trabajo para enfrentar nuestros temores. En fin, lo que quiero preguntarte es:

A. ¿Vos aceptás que necesitás un cambio?

B. ¿Vos aceptás que muchas veces este cambio no se da simplemente porque no lo trabajás con disciplina?

C. ¿Vos aceptás que vivís en un mundo interno muy conflictivo?

D. ¿Vos aceptás que tenés que trabajar mucho y muy duro por modificar tus hábitos, sobre todo, aquellos que te dan pereza?

E. ¿Vos aceptás que a la menor frustración salís corriendo?

4. Antes de cualquier proceso de cambio revisar esta palabra es importante, porque cuando uno acepta las cosas, tal y como son, se puede hacer un plan de cambios, que te permita, efectivamente, sentirte plena.