“Mi novio es muy dulce, pero hay días que casi no me escribe”

“Tengo una sensación muy extraña, mi novio es muy buena gente, pero no sé, a veces es muy dulce, otro día no es tan cariñoso, no es que tengamos problemas, pero yo siento que hay días que habla mucho y otros habla poco, a veces salimos y no paramos de hablar y otros días como que hay más silencio, a veces solo quiere estar en la casa y otras veces vamos a comer a otros lugares y estos cambios de él a mí me preocupan, él es buena gente, es tierno, nos llevamos muy bien, pero, por ejemplo, cuando tiene estrés laboral a veces casi no me escribe durante el día y me pongo a pensar si es que está dudando de mí”.

1. Querida amiga, claramente yo no conozco la historia a fondo, pero de su redacción usted me está describiendo un ser humano que opera dentro del estándar de expresión emocional. A qué me refiero con esto, todo ser humano:

La pareja, fantasía de una relación

A. Tiene momentos de preocupación, que a veces lo llevan a desviar la atención.

B. Hay momentos en los que hacemos el amor de forma apasionada y en otros de forma más pausada.

C. Hay días que queremos fresco de cas y otros días queremos agua.

D. Hay momentos en los que hablamos mucho, quizás el tema del descanso o el momento nos disponen para hablar más.

E. Hay otros días que hablamos menos.

F. Hoy damos muchos abrazos y mañana pocos.

2. Lo que quiero decirle es que no existe una línea rígida, ni básica, sobre la cual los seres humanos permanecen siempre en la misma frecuencia, quiero que haga un análisis, ¿usted todos los días se levanta igual?, ¿todos los días tiene la misma motivación por el trabajo?, ¿todos los días se percibe con el mismo nivel de belleza?, ¿usted no tiene fluctuaciones emocionales?, ¿usted a veces hace cosas con más intensidad y otros días con menos intensidad?

3. Nada de esto significa que usted esté desencantada con el trabajo, la vida, el ejercicio, la serie de televisión. Todos los días tenemos fluctuaciones emocionales y estas no necesariamente chocan con nuestra motivación o el grado de vinculación que tengamos en una relación.

4. Pero asumir una relación donde todo el tiempo estoy preguntando, ¿qué te pasa?, ¿qué tenés?, ¿estás bien?, ¿me amás?, ¿yo soy importante en tu vida?, ¿estas seguro de que querés estar conmigo?, ¿yo te aburro?, ¿yo te hago feliz? Todo esto simplemente porque un día hablamos más y otro menos.

5. Cuidado, hay cambios emocionales que crean variaciones en la intensidad de nuestras conductas todos los días y no podemos vivir escaneando, preguntando o reclamando sobre aspectos que tenemos que aprender a integrar, aquí las preguntas son: ¿por qué esto le da inseguridad?, ¿qué lleva usted en su corazón que esto la abruma? Quizá sea un tema de desarrollo personal que usted debe trabajar a fondo, analícelo muy bien, quizás seba buscar terapia.

