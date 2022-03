“Tengo sexo casual con mi ex, pero me dan celos cuando sale con otras”

“Terminé con mi novio y ahora nos vemos ocasionalmente, pero es como sexo casual, yo la verdad no quiero nada con nadie y me gusta verlo ocasionalmente, el problema es que ambos tenemos claro que no vamos a volver y yo sé que él está saliendo con otras personas y siento celos, entonces no sé si esto es conveniente o no”.

1. Creo que hay un punto en el que usted puede definir si es conveniente o no, creo que una norma de vida es esta, cuando identificamos algo que nos roba la paz, algo que nos genera un ruido interno, que altera nuestras emociones, pues podemos asumir que no nos trae beneficios.

2. Usted toma sus decisiones, traza en su camino y define cómo quiere vivir su vida, pero si usted dice que no le interesa nada con nadie y que no está en este momento abierta a una relación, ¿por qué sostiene una relación de encuentros casuales con su expareja? Esto no suena del todo coherente. Quizás se me ocurre preguntarle, ¿realmente no quiere nada con nadie, o es que en el fondo añora volver con su ex pareja?, solo que ahora lo tiene revestido con otro nombre. No lo sé, debe revisarlo a fondo.

3. Lo cierto es que para poder avanzar necesitamos cerrar ciclos y cuando uno decide hacer dieta, no desayuna queque de chocolate y cuando uno decide hacer dieta, no compra varios pasteles y los pone en la refrigeradora para estarlos viendo. Frente a un cambio en la aliemtación, hacemos cambio en el estilo de vida para experimentar coherencia, le pregunto, ¿usted cree que este proceso con su exnovio le beneficia para avanzar? Cuando creamos confusión, progresivamente incrementamos la complicación y desde ahí perdemos la paz, nos ciclamos en procesos complejos y no nos conviene vivir en la contradicción.

4. Serán sus decisiones, pero revise por qué usted perpetua este modelo de relación, quizás sea el momento de enfocarse en su desarrollo personal; para poder avanzar tenemos que cortar las cadenas que nos mantienen atados a una tierra infértil, porque de seguir en tierras que nos roban la paz, podríamos cosechar mucho dolor.

