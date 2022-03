“No logro entender por qué siempre me toca estar en relaciones con mujeres complicadas. Yo trato de ser una buena persona, soy un hombre cariñoso, buena gente, pero me topo con personas explosivas, celosas o controladoras y me pongo a pensar si esto será el karma, o no sé qué es lo que pasa conmigo, me siento frustrado, he tenido tres noviazgos y ha sido con personas muy absorbentes, con un carácter muy fuerte, con celos terribles y esto me frustra mucho”.

1. Es muy importante, con profundo respeto a la visión filosófica de todo ser humano, que no pensemos que estamos programados para atraer a nuestra vida complicaciones, dolores, frustraciones y que estamos caminando en un destino fatal, esta visión no puede convertirse en nuestra norma de análisis ante la frustración que podamos experimentar.

2. Querido amigo, es importante que usted se dé la oportunidad de hacer una introspección fuerte, profunda, esto es revisar a fondo desde dónde usted elige una relación de pareja. Suele suceder, en un buen número de personas, que desarrollamos criterios de elección conscientes o inconscientes, que nos llevan a establecer patrones y, de pronto, esto nos lleva a vernos atrapados en el mismo ciclo disfuncional una y otra vez. ¿Por qué pasa?, pues necesitamos entender desde su historia cómo ha configurado usted sus patrones de elección de pareja y debe revisar esto a profundidad.

3. Por ejemplo, imaginemos una persona que desde el principio de bondad tiende a justificar todas las conductas problemáticas de otro ser humano, por tanto establece un patrón, en el que cree que debe asumir una cuota de responsabilidad importante en resolverle a otro ser humano, lo que en realidad le correspondería a él o a ella, desde ahí nos enfrascamos en relaciones fundamentadas en apoyar, asumir o resolverle la vida a otra persona y no necesariamente este es nuestro papel en una relación, esto a modo de ejemplo.

4. Una relación está fundada, en principio, en: “mi felicidad, construye nuestra felicidad”, “mi estabilidad, contribuye a nuestra estabilidad”. Lo que quiero decir es que todo ser humano tiene una responsabilidad afectiva para resolver, asumir y modificar todo aquello que no contribuye la estabilidad emocional, esto no depende de un tercero.

No es bueno creer que uno atrae solo cosas negativas. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Analizar desde dónde elijo y cómo asumo mis relaciones es fundamental en nuestros procesos de crecimiento, es aquí donde usted debe explorar a fondo, yo le recomiendo buscar un proceso terapéutico, pero no camine creyendo que usted está destinado a este tipo de relaciones. Cuando tomamos conciencia de la base de nuestras elecciones y aprendemos a identificar las señales que pueden perpetuar nuestro ciclo de disfuncionalidad, podemos darle un giro a nuestra historia y le recomiendo trabajar este tema.

