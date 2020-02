“Mi novia cambió mucho en el 2018 porque estaba haciendo la tesis. Pasamos de vernos tres o cuatro veces a la semana a marcar los domingos y a veces una vez cada 15 días y así fue todo el año. Luego le apareció un trabajo y me dijo que no tenía tiempo y me acomodé. Este año le dieron un ascenso y empeoró, en enero solo nos vimos tres veces, siempre está como molesta o irritada, yo no soy celoso, ni controlador, pero creo que no me merezco esto. Le dije que termináramos y me dijo que estaba bien, no me volvió a llamar, ni a escribir, es como que si yo no hubiera existido en su vida”.