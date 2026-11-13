Melania Villalta finalmente habló sobre su salida de El Chinamo

Luego de dos meses de silencio, Melania Villalta finalmente se refirió a su salida de El Chinamo, programa que presentó en sus ediciones de 2024 y 2025.

Cambios en la producción del popular espacio de fin de año dejaron por fuera a la macha, había dicho a La Teja la nueva productora del espacio, Vivian Peraza.

Melania Villalta fue presentadora de El Chinamo en sus ediciones del 2024 y 2025. La foto es del año pasado. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Desde entonces, este medio procuró conocer la opinión de Villalta sobre su salida, pero no respondió a ninguna de las llamadas ni mensajes que se le enviaron.

No fue hasta este viernes, en De boca en boca, que Melania habló sobre su salida del espacio en el que se había iniciado como bailarina.

“El Chinamo marcó un antes y un después en mi carrera”

“La gente sabe que (El Chinamo) es de los proyectos que marcó un antes y un después en mi carrera. Un proyecto que agradecí y que agradezco hasta el momento”, dijo.

Luego se refirió a los cambios que hubo en la producción del programa y que implicaron que la dejaran por fuera del elenco de conductores.

A finales de julio, este medio dio a conocer la renuncia de Alonso Acosta a Teletica, el histórico productor de El Chinamo, una noticia que él confirmó días después.

El Chinamo llegará con grandes cambios este año. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Acosta había fichado a Villalta para el programa, en los tiempos en que Ignacio Santos era el jefe de El Chinamo, pues para entonces el espacio estaba a cargo de Telenoticias.

“Este año no voy a estar. La producción cambió, son nuevas decisiones, pero creo que también es parte de. Son etapas. Teletica es mi familia”, agregó la guapa, quien este domingo bailará como invitada en Mira quién baila (MQB).

“Las oportunidades que me han dado (en canal 7) son algo que agradezco y, al final, la comunicación sigue siendo una pasión y siento que esta es una etapa, pero pueden venir más. Creo que Diosito tiene algo muy grande para mí, entonces toca seguir”, comentó la exreina de belleza.

Envió éxitos a la nueva producción y talentos

Melania le mandó éxitos a la nueva producción de El Chinamo, encabezada por Vivian Peraza, la también productora de MQB y quien la invitó a bailar este domingo.

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“Igual desearle todos los éxitos a la nueva producción y a los nuevos perfiles que viene para este año. Y siempre estoy a disposición, creo que eso es algo que ella (Peraza) sabe y que yo le agradezco mucho, que de una u otra forma me abra las puertas, que pueda confiar en mi trabajo y nadie quita que eso, más adelante Dios quiera que sí, abra nuevas puertas y oportunidades en MQB, que para nadie es un secreto que me encanta bailar y me encantaría estar, por supuesto”, destacó.

Melania Villalta bailará este domingo en Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Con la salida de Melania, El Chinamo 2026 será conducido por Montserrat del Castillo (nuevo fichaje), Nancy Dobles y Keyla Sánchez. En el lado masculino estarán Mauricio Hoffmann, Carlos Álvarez y Jair Cruz.