Melania Villalta volverá a Teletica, pero hay algo que ya la tiene preocupada

Melania Villalta regresa a la pista de baile y tendrá que enfrentarse a un tremendo reto (Instagram/Instagram)

La pista de Mira quién baila (MQB) tendrá una invitada muy conocida en su próxima gala. Se trata de Melania Villalta, quien regresará al Estudio Marco Picado para asumir un nuevo reto frente al público.

La noticia fue confirmada por la producción del formato de baile, que anunció la participación de la presentadora de televisión en la novena gala.

Villalta tendrá que presentar una coreografía de jive junto al bailarín Iñaki Sáez, un género que, según reconoció, le exigirá bastante preparación por la velocidad de sus movimientos.

Durante el programa Mira quién habla, la macha contó que está emocionada por volver a la pista, aunque tiene claro que no será una presentación sencilla.

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“Hasta donde sé y he visto es como brincadito, pero me han dicho que el reto es que es muy rápido, entonces yo creo que es lo que voy a tener que trabajar”, explicó.

Además, adelantó que Isaac Rovira estará a cargo de ayudarla con el montaje de la coreografía, mientras que Iñaki será su compañero de baile.

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Melania Villalta ya conoce la pista de Mira quién baila

Aunque esta vez llegará como invitada, Villalta no es ajena a los escenarios de Teletica ni al ambiente de los programas de entretenimiento.

Antes de asumir como presentadora de La Revista Mundialista y El Chinamo, formó parte del elenco de bailarines de este último espacio decembrino.

Por eso, su participación en el programa también representa un regreso a una faceta que ya había experimentado frente a las cámaras.

Ahora tendrá que poner a prueba sus habilidades con el jive, un ritmo que demanda rapidez, energía y coordinación.

La novena gala será la oportunidad para que Melania vuelva a demostrar su talento en el baile, esta vez acompañada por Iñaki Sáez.