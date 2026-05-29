Melania Villalta llega motivada a final de Miss Grand Internacional y ya suma nuevos proyectos en televisión

La participación de Melania Villalta en Miss Grand International ya comienza a abrirle nuevas puertas profesionales, según confirmó Adriano Núñez, director de Miss Grand Costa Rica y Miss Grand All-Star Internacional.

Núñez aseguró que la representante nacional vive el certamen con mucha motivación y agradecimiento, especialmente por la oportunidad de competir en uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo.

“Melania está muy bien, muy contenta, muy motivada. Ha sido una experiencia muy bonita para ella, de mucho crecimiento”, comentó.

Melania Villalta (Instagram/Instagram)

“Ella decía que ya había ganado”

El director explicó que desde antes del viaje la modelo tenía claro que la experiencia iba más allá de los resultados finales del concurso.

“Ella es una mujer superagradecida y me ha dicho: ‘Bueno, Adri, ya yo gané, con solo el hecho de ir al evento, porque voy a ir donde muchas han soñado y han querido y no lo han logrado’”, relató.

Según Núñez, aunque Melania ya había participado en otros eventos de belleza, nunca había estado en una plataforma tan grande como Miss Grand International.

“Desde un inicio lo vimos como una etapa de crecimiento, de aprovechar la oportunidad y que tuviera un valor agregado a la carrera que está haciendo ella como presentadora”, agregó.

Se incorporará al Mundial 2026 de Teletica

Adriano Núñez también confirmó que la macha ya se encuentra en proceso de incorporación al staff de cobertura del Mundial 2026 de Teletica.

“Ahora incorporarse al staff del Mundial 2026 de Teletica, entonces estamos en ese proceso para que ella aproveche todo”, explicó.

Además, reveló que tras su exposición internacional han aparecido nuevos patrocinadores interesados en trabajar con la imagen de la joven.

“Nos han salido un montón de patrocinadores en esta plataforma, que quieren la imagen de ella”, aseguró.

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El director adelantó que Melania también se sumará como presentadora de futuras actividades relacionadas con Miss Grand Costa Rica.

“Ahora más bien ella va a estar incorporándose también como presentadora al Miss Grand Costa Rica”, indicó.

La final de Miss Grand International podrá verse este sábado desde las 6:00 a. m., hora de Costa Rica, mediante el canal oficial de YouTube del certamen.