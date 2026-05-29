Karina Ramos destapa 14 años después un detalle que pudo influir en su triunfo en Miss Costa Rica

Karina Ramos sorprendió al revelar, 14 años después, un detalle estratégico que utilizó durante su participación en Miss Costa Rica 2014 y que, según ella, pudo haber sido determinante para quedarse con la corona.

La modelo, presentadora y exreina de belleza hizo la confesión durante una entrevista en el programa radial El Brunch, de la emisora mexicana Los 40, donde participó este jueves como invitada especial.

Karina Ramos se coronó en el 2014 como miss Costa Rica. Fotografía: Mayela López. (Mayela López)

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Karina Ramos feliz como jurado

La revelación surgió mientras la también exparticipante de Dancing with the Stars comentaba la emoción que siente por formar parte, por primera vez, del jurado de Miss Universo Costa Rica 2026, certamen que actualmente organiza ¡Opa!

“Estoy emocionadísima. En unos días viajo a Costa Rica porque ya es el certamen y tengo demasiados nervios, como yo estuve ahí, me veo muy reflejada en ellas”, afirmó Karina.

Al recordar su paso por Miss Costa Rica 2014, cuando el concurso era organizado por Teletica, Ramos se refirió a uno de los momentos más importantes de la competencia: la entrevista con el jurado.

Fue entonces cuando destapó la estrategia que tenía preparada antes de entrar a la evaluación.

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“Esto es lo que voy a responder”

“Recuerdo mucho cuando fui a mi entrevista con el jurado. Tenía algo superpreparado y dije: ‘no me importa lo que me pregunten, esto es lo que voy a responder’; y siento que eso me ayudó a ganar”, contó la exreina de belleza.

Según explicó, aunque los jueces le hicieron múltiples consultas, ella siempre buscó llevar la conversación hacia el mensaje que había definido previamente.

Karina Ramos hace inédita confesión sobre su triunfo en Miss Costa Rica 2014

“Dije que sabía que si ganaba Miss Costa Rica este año (2014), no sería Miss Costa Rica por un año, sino para siempre. Lo tenía superclaro porque sé que es un compromiso. ¿Has visto todas las reinas que ganan una corona? No importa cuántos años pasen, al final hacen algo bien o mal, y es: ‘la reina de tal lugar hizo esto’. Entonces, al final, el título no dura un año”, manifestó.

Una confesión que nunca había contado

La exmiss compartió posteriormente el extracto de la entrevista en sus historias de Instagram y aseguró que nunca antes había revelado ese detalle sobre su participación en el certamen nacional.

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“Creo que esto nunca se los había contado sobre mi entrevista con el jurado en Miss Costa Rica 2014”, escribió.

En esa edición del concurso, el panel del jurado a cargo de la elección lo conformó el músico y compositor Edín Solís, la diseñadora Jennifer Lang y el médico cirujano Óscar Suárez.