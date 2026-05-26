Karina Ramos confirma con lágrimas una noticia que le golpeó duramente el corazón

La presentadora y exreina de belleza Karina Ramos abrió su corazón este martes para confirmar una dolorosa noticia que la golpeó profundamente.

Entre lágrimas y luego de varias horas de silencio, la también modelo contó en Instagram que Tommyto, uno de sus queridos perros, murió de forma inesperada este lunes en Estados Unidos.

Karina Ramos no aguantó las lágrimas al contar lo que le pasó a uno de sus perritos este lunes. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

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“Intentaron revivirlo y no hubo manera”

Según relató Karina Ramos, el perrito vivía desde hace algunos meses con su mamá en Estados Unidos y comenzó a sentirse mal durante la madrugada del lunes.

“Tommyto estaba viviendo con mi mamá en Estados Unidos y ayer (el lunes) se nos fue al cielo de los perritos y ha sido muy difícil porque quería ir a visitarlo. Es que no sé por dónde empezar la historia”, expresó conmovida.

Karina explicó que el animalito amaneció jadeando y con signos de malestar, por lo que intentaron llevarlo cuanto antes a una veterinaria.

“Mi mamá me llamó ayer (el lunes) y me dijo que Tommyto había pasado una noche muy mal, que estaba jadeando mucho; le dije que le pasaba a menudo, pero que era importante llevarlo al veterinario porque eran muchas horas”, relató.

Él era Tommyto, uno de los consentidos de Karina Ramos. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

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El feriado complicó encontrar atención veterinaria

La modelo detalló que el lunes era feriado en Estados Unidos por el Memorial Day, situación que dificultó encontrar rápidamente una clínica veterinaria abierta.

“Hablé con mami, intentamos tranquilizarlo y ver qué estaba pasando, pero no quería comer ni tomar agua, y ya en el momento que mami encontró una veterinaria abierta, se fueron para allá. Al llegar, Tommyto se desplomó en la veterinaria y ya. Intentaron revivirlo y no hubo manera”, contó mientras lloraba.

Karina recordó cómo cambió la vida de Tommyto

Karina Ramos recordó que Tommyto fue un perro adoptado y que llegó a su vida cuando ya tenía 10 años.

Aunque sabía que por su edad probablemente no viviría mucho tiempo, jamás imaginó una despedida tan repentina.

“Era un perrito grande y sabíamos que era probable que no viviera demasiados años, pero fue tan repentino, tan rápido, que no lo vimos venir”, afirmó.

Karina Ramos recordó el último viaje que hizo a la playa con Tommyto. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

La exmiss destacó que el animalito vivió meses muy felices junto con su mamá en Estados Unidos.

“Fue lindo verlo corriendo; yo lo fui a ver en enero y él todo feliz presumiendo su patio personal porque en la casa le construyeron una puerta para que saliera al jardín cuando quisiera y me hace sentir muy feliz que le pudimos cambiar la vida así, pero no quería que se fuera sin despedirme y me duele no estar con mi mamá”, agregó.

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Karina Ramos narra la dura situación que afronta

“Lo llevamos a la playa, a la nieve y lo chineamos muchísimo”

Karina también agradeció a todas las personas que colaboraron meses atrás cuando ella realizó una campaña para operar a Tommyto y darle una mejor calidad de vida.

El perrito terminó quedándose con ella luego de que nadie quisiera adoptarlo y, tiempo después, pasó a vivir con la mamá de la presentadora.

“Lo llevamos a la playa, a la nieve y lo chineamos muchísimo”, concluyó.