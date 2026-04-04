Karina Ramos estalla contra dos exmiss Costa Rica: “Uno no puede ser tan malagradecido”

La exreina de belleza Karina Ramos no se guardó nada y reaccionó con fuerza a los comentarios que hicieron otras dos exmiss Costa Rica en un pódcast reciente.
Todo comenzó tras la participación de Brenda Castro e Ivonne Cerdas en el pódcast de la periodista Johanna Villalobos, donde hablaron sin filtros sobre el certamen de Miss Universo.
Las exreinas cuestionaron el peso de algunos países dentro del concurso e incluso deslizaron dudas sobre la transparencia del certamen.
“Nunca más participaría”: las declaraciones que encendieron la polémica
Tanto Castro como Cerdas coincidieron en que no volverían a competir en Miss Universo.
“No (volvería a participar). Parece mentira, pero es como ser un deportista de alto rendimiento, te miden todo”, afirmó Cerdas.
“Rotundamente no. Había algunas chicas que eran preferidas que otras por el peso de banda y de su país”, dijo Castro.
Incluso, Ivonne mencionó que existe una “enorme posibilidad” de fraude en la elección de la actual reina, la mexicana Fátima Bosh.
La respuesta de Karina: “No se puede ser tan malagradecido”
Ante esas declaraciones, Karina Ramos reaccionó públicamente y fue directa en su mensaje.
“Solo creo que uno no puede ser tan malagradecido de salir 10 años después a criticar una plataforma por la que uno LUCHÓ por meses o años… Se trata de representar a su país, no solo de recibir un ‘reconocimiento’”, dijo.
Además, defendió el impacto positivo que ha tenido el certamen en muchas participantes.
“Para muchas sí ha significado abrir puertas, potenciar nuestra carrera y ayudarnos a soñar más grande, aun sin un ‘resultado’ grande. TODAS desde antes de participar SABEMOS que hay países con ‘peso de banda’ más fuerte, con muchísimo más presupuesto y demás Y AUN ASÍ PARTICIPAMOS”, opinó.
Agradecida con su experiencia
Miss Costa Rica 2014 dejó claro que, pese a no haber logrado una posición destacada, su paso por el certamen le dejó grandes beneficios.
“Yo agradezco infinitamente mi oportunidad de ser Costa Rica ante el universo porque aunque ni siquiera estuve en un ‘top’ me abrió mil puertas. Jamás hablaría mal de una plataforma que me ayudó a crecer aunque tenga MIL cosas que me gustaría que hubieran sido diferentes”, finalizó.
La Teja intentó obtener una reacción de Cerdas y Castro a lo dicho por Karina, pero al cierre de este artículo ninguna había respondido a nuestra consulta.