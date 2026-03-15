Conozca al nuevo novio de Karina Ramos, dicen que está muy guapo

Desde hace semanas nos llegó el rumor que la modelo y presentadora Karina Ramos tiene un nuevo novio y que además de ser bien guapo, es menor que ella.
La exmiss Costa Rica ya no suele compartir en sus redes momentos tan privados, pues al parecer, ya decidió no hacer tan público si dejó la soltería de nuevo o no.
Sin embargo, nuestros informantes nos hicieron llegar unas fotografías donde se le ve muy enamorada con su nuevo galán.
Se trata de un joven de nombre Tomás Porras, quien se la pasa poniéndole corazones rojos a algunas de sus publicaciones sin dar mayor evidencia que es el dueño de su corazoncito.
Como en La Teja no nos andamos por las ramas, le preguntamos directamente a Karina si era cierto que tiene un nuevo novio y hasta le enviamos la fotografía en la que aparece junto al joven.
“Imposible jaja porque eso no está en mi perfil”, fue lo primero que respondió entre risas.
Al verse sorprendida no le quedó más que aceptar que anda otra vez de manita sudada, eso sí, que prefiere mantener la relación en bajo perfil.
“Tenemos una relación muy bonita y privada, te agradecería si se puede respetar esa privacidad que hemos construido”, explicó.
También destacó que su pareja no pertenece al medio y que ambos cuidan mucho ese aspecto.
“Él respeta mucho mi espacio y mi trabajo y yo la privacidad de él, porque no es parte del medio. Sí estamos muy felices y no es algo reciente”, agregó.
Aunque ella no comparte fotos junto a Porras, él sí ha hecho historias donde sale la pierna de ella o una mano para no dar mucho color.
Aunque sabemos que los últimos viajes de Kari fuera de México los ha hecho junto a él.
Prioridades por amor
Más allá del amor, Ramos también nos contó que está contenta de haber vuelto a televisión mexicana como presentadora del programa “Lo tomas o lo dejas”, cuyas grabaciones explicó que terminaron en diciembre, aunque el espacio apenas se está transmitiendo.
Actualmente, la modelo se encuentra en México, donde ha estado priorizando algunos trabajos debido a la delicada situación de salud de su perro Maguito.
“He priorizado para estar con él y cuidarlo así que estoy en México. Hice la conducción de la Fórmula E en el Forosol en enero. Ahora en febrero tuve que cancelar Milán y Paris Fashion Week para quedarme con él; me dolió, pero lo más importante para mí es que él esté bien, que no se sienta solito y que se recupere”, contó.
La también empresaria explicó que su mascota enfrenta un problema serio de salud debido al glaucoma que padece y por el que tuvieron que quitarle uno de sus ojos.
De hecho, explicó que en enero se lastimó el otro ojito rascándose, por lo que tienen que cuidarlo todavía más.
“Si no se le cuida al 100% puede perder el otro ojo, por eso estoy con la vida paralizada”, confesó Ramos.
Ya ven Kary ahora se la pasa entre chineos de su nueva pareja y chineando a su otro amor de cuatro patas.