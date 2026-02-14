La espeluznante advertencia que le hicieron a Karina Ramos en un lugar donde se hospedó

Karina Ramos fue sorprendida por una espeluznante advertencia que le dejaron pegada en la puerta del refrigerador de un lugar donde se hospedó recientemente en Oregon, Estados Unidos.

La guapa modelo se fue con su mamá a vacacionar en la magnífica zona del monte Hood, uno de los lugares más emblemáticos de ese lugar por sus glaciares y su gran belleza escénica.

Karina Ramos en las montañas de Oregon. (Instagram/Instagram)

En el Airbnb donde se quedaron, a Karina le pegaron un susto, pues le dejaron una serie de recomendaciones para evitar que los osos lleguen a la puerta de la casa.

“Los osos son una realidad en nuestra zona. Algunas personas han visto osos; la mayoría de las fotos provienen de timbres con cámara y cámaras de seguridad. Los osos negros normalmente evitan a las personas; sin embargo, hay medidas que puede tomar para asegurarse de no atraerlos”, dice el papel que le dejaron a Karina con una foto de uno de los osos que sorprendieron en la zona.

Para evitar mayores sustos, a Karina la previnieron de no dejar comida de perro o recipientes con comida fuera de la casa, ya que los olores “pueden atraer al oso”.

Karina Ramos disfrutó de unas hermosas vacaciones con su mamá. (Instagram/Instagram)

“Mantenga a su perro con usted y con correa en todo momento cuando esté afuera. Si se hospeda en una casa con basurero a prueba de osos (con tapa de rosca), asegúrese de que la tapa esté bien enroscada, pero no completamente (puede ser difícil desenroscarla). Si su casa no tiene un basurero a prueba de osos, por favor deje la basura embolsada dentro de la casa”, agregó el revelador documento.

Asimismo, a la exmodelo le recomendaron no dejar basura fuera de la casa, ni siquiera en bolsa, tampoco en la parrilla, la cual debe limpiar una vez la deje de usar para eliminar cualquier olor que atraiga a ese animal.

También, a la tica le sugirieron no dejar comida dentro del carro, si es que anda en uno, y no alimentar nunca a los osos.

“Gracias por ayudar a mantener a los osos, a usted y a su familia seguros”, cerró el mensaje.

Karina Ramos mostró la espeluznante advertencia que le hicieron en el lugar donde se hospedó. (Instagram/Instagram)

Karina llevó con ella a uno de sus perritos, de ahí algunas de las advertencias que recibió.

Los osos negros generalmente no son agresivos por naturaleza e intentan evadir a los humanos; pero si se sienten amenazados, acorralados o buscan comida, sí pueden resultar peligrosos.

