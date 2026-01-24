Karina Ramos responde con todo a quien la llamó “aprendiz de modelo” por video en el que pidió ir a votar

Karina Ramos no se quedó callada y respondió con firmeza a una persona que la llamó “aprendiz de modelo” y hasta la invitó a irse de Costa Rica, luego de que publicara un video invitando a la gente a salir a votar en las elecciones del próximo 1 de febrero.

Karina Ramos en febrero del 2024 en el Milan Fashion Week. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram)

El video que encendió la polémica

Este sábado, la exmiss Costa Rica compartió en Instagram una grabación que rápidamente se comenzó a viralizar, en la que instó a los costarricenses a ejercer su derecho al voto y a reflexionar sobre el futuro del país.

“Dicen que cada pueblo tiene el presidente que se merece, y justo por eso es que vamos a salir a votar, porque en Costa Rica merecemos a alguien a cargo que sea un ejemplo de respeto, educación y liderazgo para las siguientes generaciones”, expresó Ramos en el video.

El comentario que colmó la paciencia

Al parecer, el mensaje no fue del agrado de todos. Prueba de ello es un comentario que recibió la también presentadora de televisión, el cual decidió exponer públicamente ante sus miles de seguidores.

“Vaya jalando aprendiz de modelo”, le escribió una persona, comentario que Karina no dejó pasar por alto.

Karina Ramos durante su participación en el Fashion Week de Paris 2024. Fotografía: Instagram Karina Ramos.

La contundente respuesta de Karina

Lejos de engancharse con insultos, Ramos aprovechó el momento para hacer una reflexión sobre la democracia, el respeto y la libertad de pensamiento.

“Jajajajaja por supuesto. Como cuando no entendiste nada y quieres participar. A muchos se les olvida que está bien no pensar igual y que este proceso democrático no se trata de exigirle a los otros que elijan como nosotros queremos ni que apoyen lo que nosotros apoyamos. Menos se trata de minimizar o insultar a otros porque no nos gusta lo que dicen”, respondió la modelo.

A Karina Ramos la llamaron "aprendiz de modelo" y esto fue lo que respondió. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Una carrera que habla por sí sola

Más allá de la polémica, Karina Ramos es actualmente una de las modelos costarricenses más experimentadas y con mayor proyección internacional.

Su trayectoria incluye pasarelas de alto nivel como el New York Fashion Week, el Paris Fashion Week, y el Milan Fashion Week tres de los eventos de moda más importantes del mundo.

Eso sin contar la carrera televisiva que ha desarrollado la costarricense en nuestro país y en la televisión mexicana y estadounidense.

