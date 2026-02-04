Karina Ramos recordó su “baile terrible” y dejó claro que el éxito no fue casualidad

Karina Ramos mostró un momento de su infancia. (Instagram/Instagram)

Karina Ramos reveló que el éxito que hoy disfruta tiene raíces en su infancia. La exreina de belleza compartió un recuerdo cargado de nostalgia que conmovió a sus seguidores y dejó claro que su camino no ha sido cuestión de suerte.

Ramos aseguró que nada de lo que ha logrado ha sido casualidad, sino el resultado de años de insistir, prepararse y no rendirse, incluso cuando las cosas no salían perfectas.

En su cuenta de Instagram publicó un video que la hizo devolverse 25 años en el tiempo. El momento surgió cuando, siendo Miss Costa Rica, una pequeña reina le preguntó en una actividad cuál experiencia la ha marcado y cuál lleva siempre con ella. Su respuesta no fue una corona ni un evento glamoroso.

La modelo compartió un clip del 2001 en el que aparece siendo apenas una niña, bailando en una presentación. “No era la mejor coreografía y tampoco era la mejor bailarina”, reconoció con total honestidad.

En la publicación escribió que está bien ser la persona que “da pena” por ser principiante, hacerlo todo mal al inicio y aún así seguir intentándolo. También dejó un mensaje claro: “Da igual quién no crea en usted, mientras usted nunca deje de hacerlo”.

Ramos recordó que este 2026 se cumplen 25 años desde que empezó su carrera en televisión y que esa niña del “baile terrible” soñaba con estar donde hoy está, aunque en ese momento lo veía imposible.

Karina Ramos mostró su “baile terrible” y recordó cómo empezó su sueño.

“Aún así nunca paré de aprender, de prepararme y de hacer todo lo que estuviera a mi alcance para ser mejor y vencer la barrera de lo imposible”, expresó.

En el mismo video hizo un recorrido por las distintas etapas de su carrera: su reinado como miss Costa Rica, su paso por Dancing with the Stars y varios programas de televisión en los que ha participado a lo largo de los años.

Ramos aseguró que hoy puede dar fe de que la vida recompensa el trabajo honesto, especialmente a quienes sueñan “con todo su corazón y no con su ego”.

“Me dio demasiada ternura este video, aún recuerdo la coreografía”, comentó entre risas y nostalgia, dejando ver que, pese a los logros, no olvida a la niña que empezó sin miedo a equivocarse.