Karina Ramos demuestra lo inteligente que es con mensaje por el tema de las elecciones

Karina Ramos regresó a Costa Rica en plena coyuntura electoral y confesó que la incertidumbre por el rumbo que podrían marcar las elecciones presidenciales no la ha dejado dormir.

“Dicen que cada pueblo tiene el presidente que se merece, y justo por eso es que vamos a salir a votar, porque en Costa Rica merecemos a alguien a cargo que sea un ejemplo de respeto, educación y liderazgo para las siguientes generaciones”, comenzó diciendo por medio de Facebook.

La exreina de belleza contó que tenía varios días sin dormir, ya que, aunque no pasa todo el tiempo en Costa Rica, le preocupa profundamente el rumbo del país.

“Sueño con verlo mejorar. Yo sé que muchos pensamos que nuestro voto no va a hacer la diferencia, pero el problema es que tantos pensamos eso que dejamos que una pequeña parte decida por la población en general”, agregó, compartiendo datos de elecciones pasadas.

Ramos aseguró que no podía decirle a la gente por cuál candidato votar; incluso, señaló que ella forma parte del grupo de los indecisos.

“Decidí venir a Costa Rica para no perderme las votaciones porque quiero un mejor futuro para mi país, que volvamos a la Costa Rica pura vida”, manifestó.

La expresentadora añadió que hay muchas causas por las que el país debe luchar, entre ellas la seguridad, la mejora en la educación y la protección de las costas y los animales.

“Salgan a votar, por favor. El país merece un líder del que todos estemos orgullosos”, manifestó.

Además, para alimentar su mensaje, usó cifras de abstencionismo que ejemplificaron muy bien su discurso.