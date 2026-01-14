Karina Ramos lanza poderoso mensaje y hace petición clave por elecciones presidenciales de Costa Rica

Karina Ramos lanzó un poderoso mensaje e hizo una petición clave a los costarricenses con miras a las elecciones presidenciales de Costa Rica del próximo 1.º de febrero.

La modelo y presentadora de televisión se unió al llamado a salir a votar y derrotar el abstencionismo, que muchos famositicos ya comenzaron a hacer de cara al día “E”.

Karina Ramos rompió el silencio sobre la campaña electoral. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

A todo Costa Rica

Ramos le habló a todo el país por medio de sus historias de Instagram e instó a ir a las urnas, a no votar en blanco ni tampoco anular el voto.

Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de recuperar la paz en nuestro país, la cual se ha visto truncada en los últimos años por una desmedida ola de violencia y criminalidad.

“Costa Rica, el próximo mes tenemos una gran responsabilidad… la de que nuestro país vuelva a ser un país de paz. Tenemos la tarea de mejorar el rumbo que ha tomado en los últimos años y de que sea un lugar donde las próximas generaciones crezcan con educación de calidad y sin violencia”, afirmó Miss Costa Rica 2014.

“Amo mucho mi país”

Expresó que ama mucho Costa Rica, de ahí su llamado a salir a votar.

“Amo mucho mi país y por esto quiero pedirles que, por favor, voten. No seamos indiferentes”, mencionó, sin abogar por ninguno de los 20 candidatos que están en la contienda electoral.

Karina Ramos compartió este mensaje en redes. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Un voto informado

Karina pidió a la gente hacer un voto informado. “No voten en blanco, no voten nulo. Informémonos sobre los partidos y candidatos que quieren liderar el país. Tomemos una decisión consciente e informada y no por comentarios que escuchamos de otras personas”, destacó.

La guapa remató con un claro mensaje: “Elijamos líderes que sean ejemplo del país que todos merecemos. Ejercer nuestro voto de manera informada es un acto de amor por nuestro país”.

Con su mensaje, Kary se suma a otros conocidos del país que han roto el silencio sobre el crucial proceso electoral que se avecina, entre ellos el cantante Joaquín Yglesias y las chefs Sophia Rodríguez y Doris Goldgewicht.