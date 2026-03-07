Karina Ramos se sincera sobre el complicado momento que enfrenta con uno de sus grandes amores

La modelo y presentadora Karina Ramos abrió su corazón para contar el complicado momento que atraviesa con uno de sus grandes amores, su perrito Maguito.
El animalito perdió la visión recientemente, una situación que ha significado un proceso emocional para la exreina de belleza, quien siempre ha mostrado ser muy dedicada con sus mascotas.
Un proceso de adaptación para ambos
A través de Instagram, Ramos habló sobre cómo ha sido esta nueva etapa con su perrito y cómo ambos están aprendiendo a adaptarse.
“Es tan tierno y al mismo tiempo tan triste verlo batallar con cosas tan simples como saber hacia adónde va. Maguito se ha vuelto superdependiente porque ya no ve y yo intento guiarlo con mi voz o con sonidos. Así que vamos aprendiendo ambos”, contó.
La modelo también compartió videos que muestran la condición actual del perrito, explicando que poco a poco se va adaptando a su nueva realidad.
“Mi plan original este año era estar en el Fashion Week Milán y París, pero Maguito me necesita y vale completamente la pena perderme esta temporada con tal de que él no se sienta perdido ni solito”, reveló.
Karina Ramos prioriza a su mascota
Aunque el peludito ya logra subirse a los sillones o a la cama, Karina explicó que todavía no logra bajarse solo, por lo que ella procura estar muy pendiente para ayudarlo.
La exreina de belleza también confesó que, a pesar de lo duro que ha sido este proceso, trata de mantener una actitud positiva.
“No les miento, todos los días es difícil verlo y sentir que se nos está agotando el tiempo juntos, pero intento mantenerme positiva y pensar que todo lo que ha pasado estos meses será pronto un recuerdo y el gordito recuperará su ánimo y energía”, afirmó.
El gesto de Karina demuestra el enorme amor que siente por sus mascotas, al punto de poner en pausa algunos de sus planes para acompañar a Maguito en este momento.