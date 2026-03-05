Karina Ramos revela algo que hizo Johanna Solano por ella y que le cambió la vida por completo

KKarina Ramos recordó una anécdota que marcó su camino en el modelaje. (Instagram/Instagram)

La exmiss Costa Rica Karina Ramos se puso nostálgica y decidió compartir con sus seguidores una historia del pasado que, sin imaginarlo en ese momento, terminó influyendo directamente en su futuro dentro del mundo del modelaje y los certámenes de belleza.

LEA MÁS: Karina Ramos sorprende con su Valentín: “Nadie me ha enseñado tanto sobre amor”

La modelo contó en sus redes sociales que todo ocurrió cuando tenía apenas 18 años, época en la que trabajaba en televisión y hacía algunos trabajos como modelo, pero todavía no pensaba en participar en concursos de belleza.

Según relató, una de las personas que marcó ese momento fue Johanna Solano, quien la invitó a viajar a Italia para participar en una sesión de fotos para una revista. En ese momento, Ramos asegura que ni siquiera podía creer que la oportunidad fuera real.

LEA MÁS: La espeluznante advertencia que le hicieron a Karina Ramos en un lugar donde se hospedó

“Cuando yo tenía 18 años, Joha me invitó a Italia a hacer unas fotos para una revista (yo no me lo creía, por supuesto). En ese entonces yo trabajaba en televisión y también como modelo, pero nada de reinas”, recordó.

La anécdota tomó un giro curioso cuando llegó el momento del viaje. Ramos contó que se presentó en el aeropuerto con un look bastante sencillo, mientras que Solano y la modelo Fabiana Granados llegaron completamente listas para volar: tacones, vestidos elegantes, maquillaje y peinados impecables.

Johanna Solano fue una de las personas que influyó en su decisión de participar en certámenes. (Karina Ramos /Karina Ramos)

“Yo parecía que me acababa de levantar. ¡Qué pena! Toda esta historia es muy graciosa porque durante el viaje me contaron sobre los certámenes de belleza en los que habían participado, la preparación, los viajes y, al regresar, ya estaba haciendo planes para hacer mi primer certamen ‘para probar’”, relató.

Con el paso del tiempo, Ramos comprendió que aquella conversación aparentemente casual, terminó teniendo un impacto enorme en su vida.

“Ellas tal vez no lo saben, pero cambiaron el rumbo de mi vida con una conversación en pijamas en ese viaje. Las quiero y las admiro mucho a ambas”, agregó.

La exreina de belleza también contó que hace pocos días volvió a encontrarse con Solano, lo que la llevó a recordar aquel episodio que marcó su camino. Aprovechó el momento para tomarse algunas fotografías juntas y expresarle nuevamente el cariño que siente por ella.

“Y para decirle a Joha que es un mujerón, que la quiero mucho y que espero que algún día seamos vecinas en una finca con miles de animalitos”, concluyó.

Recordemos que Karina Ramos fue Miss Costa Rica 2014, mientras que Johanna Solano obtuvo la corona en 2011 y Fabiana Granados en 2013.