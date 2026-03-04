Karina Ramos confiesa quién es ahora su mayor prioridad tras meses complicados

El mensaje conmovió a sus seguidores en redes sociales. (Instagram/Instagram)

La exmiss Costa Rica Karina Ramos abrió su corazón y reveló que, después de atravesar meses difíciles, hoy tiene muy claro quién ocupa el primer lugar en su vida.

LEA MÁS: Karina Ramos sorprende con su Valentín: “Nadie me ha enseñado tanto sobre amor”

Por medio de sus redes sociales, Ramos compartió un video en el que aparece trabajando mientras sostiene en brazos a su fiel compañero Maguito, quien incluso se queda dormido y hasta ronca durante el clip.

LEA MÁS: La espeluznante advertencia que le hicieron a Karina Ramos en un lugar donde se hospedó

“Ir a trabajar con Maguito. Como muchos de ustedes saben, Magui ha tenido meses complicados últimamente y por eso se ha convertido en mi prioridad estar con él y llevarlo a todos lados”, escribió junto a la publicación.

Karina Ramos compartió el momento mientras trabajaba con su compañero en brazos. (redes/Instagram)

La exmiss aseguró que hoy su prioridad es acompañarlo en todo momento. (redes/Instagram)

La también presentadora explicó que su compañero de cuatro patas se porta muy bien con tal de acompañarla y que está próximo a cumplir 15 años, una edad que para ella tiene un significado especial por todo lo que han vivido juntos.

“Todos estos años los hemos vivido juntos. Y lo mínimo que puedo hacer es darle el 100% de mi atención ahora que me necesita más”, detalló.

El mensaje generó decenas de reacciones de apoyo, ya que muchos seguidores se identificaron con ese vínculo incondicional que se crea tras años de compañía.

Con esta publicación, Ramos dejó claro que, más allá del trabajo y los compromisos, su prioridad hoy es devolver con tiempo y cuidados todo el cariño recibido.