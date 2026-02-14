Farándula

Karina Ramos sorprende con su Valentín: “Nadie me ha enseñado tanto sobre amor”

Modelo y presentadora de televisión dejó a más de uno impresionado con su revelación

Por Manuel Herrera

Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, varios famositicos y no conocidos están asoleando a sus parejas en redes sociales.

Pero quien realmente sorprendió fue la bellísima Karina Ramos, que aprovechó la fecha para presumir a su Valentín… y no es lo que muchos imaginaban.

Karina Ramos
Karina Ramos se puso a tono con la fecha con este sombrero. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Karina Ramos celebró San Valentín con su compañero más fiel

La exmiss Costa Rica compartió en su cuenta de Instagram un mensaje lleno de cariño a su “date”.

“Mi cita de San Valentín por 15 años. Nadie en la vida me ha enseñado tanto sobre el amor… y sin una sola palabra”, posteó.

Con esas palabras, Karina Ramos dejó claro que su gran amor es su perrhijo Maguito, su inseparable compañero de vida y aventuras.

Karina Ramos
Karina Ramos presumió a su Valentín de hace 15 años: Maguito. Fotografía: Instragram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Vacaciones en Oregon con su gran amor

La modelo se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Oregon, Estados Unidos, y desde allá publicó unas hermosas fotos junto con su peludito.

En las imágenes, Karina posa con montañas nevadas de fondo y luce un llamativo sombrero tipo vaquero rojo con corazones plateados, muy acorde con el Día de San Valentín.

Maguito, por su parte, roba miradas como siempre, confirmando que es el verdadero dueño del corazón de la exreina de belleza, quien tiene otros dos perritos.

Karina Ramos
Karina Ramos suele andar acompañada de Maguito a todo lugar donde pueda. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)
