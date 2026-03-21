Karina Ramos destapa un capítulo poco o nada conocido de su vida

Una simple pregunta fue suficiente para que la modelo y presentadora Karina Ramos destapara un pasado suyo que muy pocos conocían.

Karina Ramos es una de las mujeres más bellas de Costa Rica. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

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Todo empezó con una curiosa pregunta

La revelación se dio a través de su canal de difusión en Instagram, cuando uno de sus seguidores le consultó si sabía hacer parada de manos.

Lejos de limitarse a un “sí” o “no”, Karina aprovechó para contar un detalle de su infancia que dejó a muchos con la boca abierta.

Un pasado deportivo desconocido

“Probablemente pocos saben esto de mí o nadie, pero cuando era niña iba a los Juegos Nacionales como gimnasta”, confesó la también empresaria.

La información sorprendió incluso a sus seguidores más fieles, ya que la faceta deportiva de Ramos no era del todo conocida públicamente.

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Medallas… que desaparecieron

Karina también contó que su paso por la gimnasia no fue solo por pasatiempo, sino que llegó a destacar en el deporte.

“Tenía un montón de medallas y no sé dónde estarán”, dijo con cierta nostalgia.

Karina Ramos dio a conocer su pasado desconocido en este mensaje. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Talento que aún conserva

A pesar del paso del tiempo, la exreina de belleza aseguró que aún mantiene muchas de esas habilidades físicas.

“Sí, hago parada de manos, puente y todas esas cosas”, afirmó.

Sin duda, un talento oculto que ahora suma una nueva faceta a la conocida trayectoria de la modelo en la televisión y el mundo empresarial.

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