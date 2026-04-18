Las confesiones de Karina Ramos tras asistir a fiesta privada de una de las Kardashian

Karina Ramos vivió hace una semana uno de los momentos más inesperados de su carrera como modelo, presentadora de televisión e influencer.

La guapa asistió el sábado pasado a una fiesta privada organizada por Kourtney Kardashian y, tras la inédita experiencia, hizo algunas confesiones a La Teja.

Karina Ramos y Valeria Rees presumieron toda su belleza en la actividad de Kourtney Kardashian. (Cortesía/Cortesía)

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Ramos contó que la invitación al evento fue muy sorpresiva y que llegó de la nada por medio de un correo electrónico.

En la invitación solo se mencionaba que la actividad sería en Los Ángeles, pero no daba mayores detalles, pues el sitio concreto lo darían a conocer hasta un día antes de la actividad.

Viajó de México a la ciudad estadounidense “a ciegas” y acompañada de la modelo costarricense Valeria Rees, a quien eligió como compañera, pues podía llevar a un acompañante.

Ramos confesó que en un principio quiso llevar a su mamá, pero la señora tenía cosas de trabajo que le imposibilitaron el viaje; también pensó en llevar a un fotógrafo, pero al final se inclinó por la exmiss Costa Rica.

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“La fiesta era bastante grande. Había mucha gente entre invitados e influencers”, mencionó Ramos, quien pensó que iba a conocer a Kourtney o a alguna de sus mediáticas hermanas, pero esa oportunidad no se dio.

Karina Ramos y Valeria Rees son amiguísimas. (Cortesía/Cortesía)

Kary dijo que en la fiesta salieron muy regaladas, pues había muchas activaciones de marcas que daban sus productos de cortesía; asimismo, pudo conocer parte del teje y maneje del festival Coachella, la actividad clave que justificó la fiesta de Kourtney.

Karina contó que la invitación a ese evento la dejó muy emocionada y con la mirada más puesta que nunca en el mercado estadounidense, donde le gustaría consolidarse y desarrollar proyectos.

“Estoy viendo planes para reactivar mi carrera por Estados Unidos”, mencionó Ramos, quien en el pasado participó en semanas de la moda de algunas ciudades de ese país y hasta debutó en la televisión hispana de allá con el programa Lo tomas o lo dejas.

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