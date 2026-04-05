Se calienta pelea entre exmisses y Karina Ramos: Ivonne Cerdas responde con todo

La polémica entre exreinas de belleza está lejos de apagarse. Esta vez, Ivonne Cerdas rompió el silencio y le respondió con fuerza a Karina Ramos, encendiendo aún más el conflicto.

La disputa inició luego de que Ramos criticara las opiniones que Cerdas y Brenda Castro dieron en el pódcast de Johanna Villalobos sobre el actual formato de Miss Universo.

Ivonne Cerdas le respondió con todo a Karina Ramos. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

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Los comentarios sobre favoritismos, “peso de banda” e incluso posibles irregularidades no fueron bien recibidos por Karina, quien reaccionó en redes y las cuestionó públicamente.

“No todo gira alrededor tuyo”

Ivonne decidió contestar directamente y sin rodeos al comentario de Ramos, dejando clara su posición.

“Generalmente prefiero no contestar este tipo de comentarios, pero creo que esta vez sí es importante que lo haga. Karina, para empezar: no todo gira alrededor tuyo”, dijo.

También aclaró que su postura no tiene que ver con falta de gratitud.

“Por supuesto que estoy eternamente agradecida con la organización de Costa Rica y el canal (Teletica)… no hay que confundir peras con manzanas”, refirió.

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Lo que dijeron las exmisses que enojó a Karina Ramos

Defiende su verdad sobre Miss Universo

Cerdas fue enfática en que no piensa maquillar su experiencia en el certamen internacional.

“Ese agradecimiento no se extiende a tener que vender humo acerca de mi experiencia en el Miss Universo… no todo es brillo y resplandor.

“La transparencia no es malagradecimiento, es RESPONSABILIDAD con quienes ven esto y creen en ese sueño”, consideró.

“No tenés derecho a invalidar mi experiencia”

La exreina también le dejó claro a Ramos que no acepta que se cuestionen sus vivencias.

“No tenés derecho a invalidar y mucho menos a juzgar lo que yo viví y decido o no contar”, destacó.

Karina Ramos coronó en el 2015 a Brenda Castro como su sucesora en el Miss Costa Rica, que para entonces organizaba Teletica. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Una polémica que sigue creciendo

Aunque La Teja intentó obtener declaraciones directas de Ivonne, ella optó por responder públicamente en redes sociales, elevando una discusión que, lejos de terminar, parece seguir sumando capítulos.

Brenda Castro sí respondió a este medio.

“No sé a cuál de las dos ella (Karina) se refería (como malagradecida), si a Ivonne o a mí, pero no importa, tiene su manera de ver las cosas y también es respetable, a como uno esperaría que se respete la posición que uno tiene para dar cuando se le pregunta cualquier tema en relación a los concurso de belleza. Yo me siento muy feliz y orgullosa de haber sido Miss Costa Rica. Es un título que todavía representa mucho para mí y representará”, dijo en parte de las declaraciones que nos dio.