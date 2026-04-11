Karina Ramos no puede creer la sorpresa que recibió de una de las Kardashian: “No lo vi venir”

La presentadora y modelo Karina Ramos está viviendo una experiencia que ni ella misma esperaba: fue invitada a una fiesta privada de Kourtney Kardashian en Los Ángeles.

La exmiss Costa Rica contó que recibió la invitación hace pocos días, pero con un detalle muy particular: el evento era completamente secreto.

Karina Ramos está viviendo un gran momento en su carrera internacional. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

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Una invitación llena de misterio

Según explicó Karina Ramos, la información sobre la actividad se manejaría con total discreción y los detalles serían revelados hasta último momento.

“Me invitaron a una fiesta que es supersecreta, exclusiva, etcétera, de una de las hermanas Kardashian y dije que iría porque son aventuras que no sabemos si se van a repetir, pero hasta el día antes del evento mandaban toda la información de dónde había que ir.

“Le dije a una persona que sabía que se iba a apuntar a esa aventura que viniera conmigo y nos vinimos para Los Ángeles sabiendo que existía un riesgo de que un día antes del evento nadie apareciera y nosotros no supiéramos dónde ir. Pero ya tenemos todo”, afirmó.

Karina Ramos da detalles de lo que le pasó y no puede creer

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Destino: una lujosa villa en Los Ángeles

La modelo viajó este viernes a Los Ángeles y ya recibió la confirmación de los detalles del evento, que se realizará este sábado en una exclusiva villa.

Incluso compartió una imagen de la invitación donde se confirma que la actividad es organizada por Kourtney Kardashian.

“No lo vi venir”

La también influencer no ocultó su sorpresa por esta oportunidad única.

“Me pasan cosas muy locas todo el tiempo, pero esto no lo vi venir”, afirmó.

Este tipo de eventos privados de la familia Kardashian suelen reunir a figuras influyentes del entretenimiento, la moda y las redes sociales, lo que convierte esta invitación en una experiencia de alto perfil para la costarricense.

Karina Ramos mostró la invitación que recibió de Kourtney Kardashian. (Instagram/Instagram)

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