Así la pasó Karina Ramos con Valeria Rees en polémica y exclusiva fiesta a la que no cualquiera es invitado

La exreina de belleza Karina Ramos sorprendió a sus seguidores días atrás al revelar que fue invitada a una fiesta exclusiva de Kourtney Kardashian, un evento vinculado a la comunidad del sitio web Poosh, caracterizado por ofrecer experiencias de lujo, gastronomía, estaciones de belleza y música.

Ramos decidió aceptar la invitación sin dudarlo y viajó a Los Ángeles acompañada por la también exreina de belleza Valeria Rees, apostando por una experiencia distinta.

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Incertidumbre antes del evento

Ramos explicó que la organización del evento mantuvo el misterio del lugar hasta el último momento.

Karina Ramos y Valeria Rees la pasaron muy bien juntas. (Karina Ramos/TikTok)

“El asunto es que como es tan secreto, hasta el día antes del evento mandaban toda la información de dónde había que ir, dónde es el lugar”, contó Ramos por medio de un video en su cuenta de TikTok.

Críticas en redes sociales

La experiencia generó una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la autenticidad y reputación del evento, así como el entorno de exclusividad.

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Karina Ramos compartió varias imágenes de su experiencia. (Karina Ramos/TikTok)

El evento está muy apegado a la moda. (Karina Ramos/TikTok)

Entre los mensajes destacaron opiniones como: “Supersecreta no fue”, “Las fiestas que tienen una reputación que deja mucho que desear”, “Only Fans”, “Fiesta superexclusiva jajaja Kardashian”, “Qué riesgo”, “Qué miedo juntarse con la élite gringa”, entre otros.

Ante esto, Ramos respondió algunos comentarios y aclaró que se trataba de una activación de marcas, restando importancia a los rumores y especulaciones.

Karina Ramos y Valeria Rees deslumbraron con su belleza. (Karina Ramos/TikTok)

Una experiencia de lujo en Los Ángeles

Finalmente, la actividad se llevó a cabo durante el fin de semana anterior y Karina disfrutó a más no poder y compartió imágenes de sus atuendos, momentos con marcas y detalles del ambiente del evento.

Además, logró asistir al último día del festival Coachella, cumpliendo así una experiencia completa que combinó música, lujo y entretenimiento, más allá de las críticas.