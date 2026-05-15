Farándula

Karina Ramos le cumplirá un gran sueño a cinco modelos costarricenses

Presentadora y exreina de belleza no deja de proyectarse en la escena internacional

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Por Manuel Herrera

La presentadora y exmiss Costa Rica Karina Ramos anunció una noticia que cambiará la vida de cinco jóvenes costarricenses con aspiraciones en el mundo del modelaje internacional.

La también empresaria confirmó que representará al país en el prestigioso Ibiza Swim Week, evento que se realizará del 14 al 21 de junio en la famosa isla española de Ibiza.

Karina Ramos
Karina Ramos participará en el Ibiza Swim Week y llevará con ella a cinco modelos ticas. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

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Cinco costarricenses desfilarán en Europa

Karina no viajará sola. La modelo irá acompañada por cinco de sus estudiantes, quienes tendrán la oportunidad de desfilar en pasarelas internacionales y abrirse espacio en la industria de la moda.

“Ellas han sido preparadas bajo mi dirección y tendrán la oportunidad de desfilar en pasarelas internacionales y proyectar el talento costarricense en un escenario global”, indicó Ramos.

¿Quiénes son las elegidas?

Las jóvenes seleccionadas forman parte de Imagination Empowerment School, academia fundada por Karina y enfocada en crecimiento personal y formación integral.

Las modelos que viajarán junto a Ramos son Lindsay Arce, Camila Calvo, Pamela Rodríguez, Aruna Barquero y Alexa Durán.

Karina Ramos
Lindsay, Camila, Pamela, Alexa y Aruna cumplirán su sueño en Ibiza. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

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Una experiencia de alto nivel

Según explicó la exreina de belleza, la experiencia va mucho más allá de caminar en pasarela.

“La participación en Ibiza Swim Week representa un importante paso en la internacionalización de estas modelos. Durante el evento, las participantes no solo modelarán para diversas marcas, sino que también formarán parte de sesiones fotográficas, networking con profesionales de la industria y experiencias de alto nivel en el mundo de la moda”, detalló.

Un evento exclusivo del verano europeo

El Ibiza Swim Week es considerado uno de los eventos de moda y trajes de baño más exclusivos de la temporada europea, reuniendo diseñadores, modelos, fotógrafos y figuras de distintos países.

Para las jóvenes costarricenses, esta oportunidad representa una vitrina internacional que podría abrirles muchas puertas en sus carreras.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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