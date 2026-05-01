Karina Ramos se llevó tremendo susto mientras grababa un video

La siempre bella Karina Ramos contó en las últimas horas el sustote que se llevó este jueves mientras grababa un video de trabajo.

Ramos estaba en lo más y lo mejor de la grabación cuando de pronto se enteró que Maguito, uno de sus perritos más consentidos, cayó dentro de una piscina.

Karina Ramos junto a su perro Maguito, a quien recién le quitaron un ojito. Fotografía: Instagram. (redes/Instagram)

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“No vio el borde y se cayó”, dijo Karina, quien en los últimos meses viene luchando mucho con la salud de Maguito, a quien en diciembre le extrajeron un ojo debido a un glaucoma que padece.

Todo quedó en un susto, por dicha

Gracias a Dios la situación no pasó de un susto y, después del rescate, Karina contó que el perrito “fue el más feliz revolcándose”.

Eso sí, la eventualidad dejó a Karina en autos, quien bromeó con que su perro se quedó pensando en qué otra travesura hacer para asustarla a ella.

“El chiqui de las mil aventuras. Maguito (pensando), ¿qué susto puedo pegarle a mami hoy?”, dijo con una foto del peludito en la playa.

Karina Ramos contó en redes el susto por el que pasó. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

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El más chineado de la casa

Si bien Karina ama a sus tres perritos por igual, Maguito se ha vuelto el más consentido de la casa debido a los problemas de salud que ha venido arrastrando.

El animalito anda con la empresaria para arriba y para abajo incluso hasta en los vuelos internacionales que hace la exmiss Costa Rica.