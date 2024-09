Melania Villalta revela que un querido presentador de canal 7 es su gran “consejero” de la tele

Melania Villalta es una guapísima modelo, presentadora de televisión y novia del jugador Jeikel Venegas. (Instagram)

Uno de los presentadores más queridos y famosos de canal 7 es el “consejero televisivo” de la guapísima y sensual modelo Melania Villalta.

La joven, de 22 años, debutó en la pantalla chica en el 2022 en el programa El Chinamo, donde trabajó como bailarina de esa edición.

Después, la conocida novia del jugador del Cartaginés Jeikel Venegas, se integró como presentadora de VM Latino y, precisamente, fue en el programa que tiene en el canal musical donde habló del reconocido consejero.

Melania Villalta hizo la revelación desde la cama y en pijamas. (Captura)

Villalta tuvo de invitado el miércoles a Choché Romano en su programa “En la cama con...”, y luego de que el actor le pasara uno que otro bolado para “soportar” años en el medio, ella soltó la lengua.

“Voy a decir algo y no lo digo con afán de nada, pero te presto atención. Y otra persona a la que yo le he puesto atención y de quien he recibido muchos consejos es de Yiyo (Alfaro).

Yiyo Alfaro es quien le habla "al oído" a Melania Villalta sobre la televisión.

“Siempre se lo he dicho a él (a Yiyo) y lo digo hoy (el miércoles) públicamente: Yiyo es una persona a la que se lo he dicho, me encanta hablar con él porque es una persona que uno la escucha y aporta”, afirmó Mela.

La revelación de la curvilínea fue bastante sorpresiva pues, según lo dicho, parece que tiene una gran amistad con el presentador de ¡Qué buena tarde!, algo que se lo tenían bastante escondido.