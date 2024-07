Modelo Melania Villalta se refirió al escándalo de los videos íntimos de Jeikel Venegas

La guapísima Melania Villalta es modelo, bailarina y presentadora de televisión. Trabaja en VM Latino, el canal de la música. (Instagram)

Cuando se filtraron los videos íntimos de Jeikel Venegas mucha gente se comenzó a preguntar qué pensaría Melania Villalta sobre ese gran escándalo.

La opinión de la guapísima modelo y presentadora de televisión era importante para algunos ya que ella tiene (o tenía) una relación amorosa con el jugador del Cartaginés.

A Villalta y Venegas se les comenzó a vincular sentimentalmente a finales de agosto del año pasado. Mes y medio después, la pareja confirmó el noviazgo con una foto juntos en una playa de Limón, durante el eclipse solar que hubo en octubre.

Hace unos días, circuló el rumor de que se habían devuelto los peluches; pero el fin de semana pasado, en medio del escándalo que salpicaba al jugador, una fuente muy cercana al club blanquiazul aseguró que la pareja había regresado.

Este jueves La Teja contactó a Villalta para preguntarle qué opina de la situación y confirmar si sigue o no con el futbolista brumoso.

Aunque fue enfática en que prefería mantenerse al margen de la situación, sí se lavó las manos de que ella haya tenido algo que ver con la filtración de esos videos tan comprometedores.

La polémica que se hizo por las grabaciones se debió, principalmente, a que Jeikel las hizo en las instalaciones del estadio Fello Meza y vistiendo el uniforme del equipo. Un video es desde la gradería del estadio y el otro, desde un baño.

Melania Villalta y Jeikel Venegas pasaron el Año Nuevo en la playa y derrocharon mucho amor y sensualidad. (Instagram)

Melania Villalta responde a La Teja sobre polémicos videos de Jeikel Venegas

“Ahorita, honestamente, pienso que no es lo correcto dar alguna entrevista o algo así sobre lo que opino al respecto, porque en redes están diciendo muchas cosas, entonces prefiero mantenerme al margen. Me gusta ser prudente con eso y también porque trabajo en esto”, mencionó en un primer momento la presentadora de VM Latino, el canal de la música.

Tras esa primera declaración, Mela no quiso desaprovechar para quitar su nombre de las responsables de la filtración del delicado material que tiene a Jeikel en boca de todo el país y por el que tuvo que disculparse con el club y la afición.

“Lo único que te puedo decir es que yo nunca en la vida le voy a desear el mal a nadie y no sería capaz de hacer un daño así tampoco; es lo único en lo que podría opinar”, subrayó en exclusiva a este medio.

La Teja aprovechó para preguntarle a la exbailarina de El Chinamo si había regresado con Jeikel o cómo estaban las cosas entre ellos.

Al respecto mencionó: “Cuando yo publicaba cosas era porque realmente me nacía, pero lo que pasa o lo que no pasa ahorita con Jeikel y conmigo prefiero que se mantenga cien por ciento entre nosotros. Es complicado lo que la gente está hablando en medios y dando comentarios sin saber, entonces es confidencial y prefiero, cien por ciento, guardar lo que está o no pasando para evitar que se haga más largo el tema”.

Jeikel Venegas se tuvo que disculpar con el club y la afición por los videos íntimos que hizo en el estadio Fello Meza.

Melania Villalta habló en febrero de lo enamorada que estaba de Jeikel Venegas

Mela nos confesó en una entrevista de mediados de febrero que ella estaba muy enamorada y feliz con Jeikel, por lo que no sería de extrañar que, en efecto, ellos estén viviendo un “segundo tiempo” de novios.

En esa oportunidad también le había revelado a La Teja lo que más le llamaba la atención del deportista.

“¡Uhhh! Él tiene muchas cosas, pero lo que me encanta de él es que tiene un carisma y una personalidad impresionante. Él es demasiado linda persona y no solo conmigo sino en general, siempre cae bien y siempre es una persona humilde, honesta y conmigo es una persona supercariñosa. Además está muy guapo”, aseguró a inicios de año.

También contó que había dejado de ser aficionada al Club Sport Herediano para ponerse la camiseta del Cartaginés y apoyar a su galán, y confirmó que sí tenían planes juntos para el futuro.

“Muchos (planes). Él es una persona que siempre tiene ganas de crecer y yo también estoy en una etapa que quiero ir constantemente mejorando a nivel profesional y de estudios y uno quiere siempre una persona que esté al lado apoyando, creciendo y demás. Tenemos muchos proyectos a nivel de pareja y personal, pero somos de las personas que no nos encanta exponerlo antes de que se den por el bien de la privacidad”, dijo hace casi seis meses.