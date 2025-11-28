Melissa Alvarado fue la más premiada en fiesta navideña de Teletica, no van a creer lo que se pegó

Melissa Alvarado, de Teletica Deportes, fue la envidia de muchos en la fiesta de Navidad de Teletica. (Instagram/Instagram)

Teletica arrancó oficialmente la Navidad este jueves 27 de noviembre con su tradicional fiestón para empleados, que cada año realizan justo en el Día de Acción de Gracias, como una forma de agradecer a todos sus colaboradores por el esfuerzo, las desveladas y el duro brete que hicieron durante este 2025.

Además de la buena música, el montón de comida y el ambiente alegre que siempre se arma, uno de los momentos más esperados son las rifas, y este año hubo dos suertudos que se llevaron los premios más codiciados de la noche.

Melissa Alvarado fue la gran ganadora en la fiesta de Navidad de Teletica

Se trata de la periodista deportiva Melissa Alvarado, de Teletica Deportes, y del presentador Mauricio Hoffmann, de De boca en boca, quienes salieron más felices que un chiquito estrenando juguete nuevo.

En el caso de Hoffmann, el presentador pegó la rifa de una enorme pantalla plana de 70 pulgadas, la cual muchos de los presentes le hacían ojos de “la quiero”.

Mauricio Hoffmann no podía creer que ganara en la fiesta de Navidad de Teletica

Pero la que se llevó la joya de la noche fue la carismática Meli Alvarado, quien resultó ganadora de nada más y nada menos que una motocicleta nuevecita de paquete. La periodista quedó impactada y hasta bailó en la tarima cuando fue por su premio.

Mauricio Hoffmann, presentador de De boca en boca, fue otro que no se fue con las manos vacías a su casa después de la fiesta de Navidad de Teletica. (redes/Captura de video)

Los compañeros de ambos evidenciaron en sus redes sociales el momento de la premiación, pues no podían creer que fueran tan suertudos.

De hecho, este viernes en la edición matutina de Telenoticias el periodista Juan Manuel Vargas vaciló a Meli de si anoche se fue para su casa en carro o en moto.