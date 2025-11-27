Teletica revela el poderoso significado detrás de su campaña navideña “Volvamos a soñar”

Teletica inició, oficialmente, su temporada navideña con la campaña “Volvamos a soñar”, presentada este jueves 27 de noviembre, con la que buscan encender la ilusión en los hogares ticos.

En Teletica celebran este jueves la Misa de Acción de Gracias que es tradicional en la empresa. La actividad inicia la temporada navideña del canal. (Instagram/Instagram)

Un mensaje para recuperar la magia de la Navidad

A través de un comunicado de prensa, el canal del trencito explicó el significado detrás de su nueva campaña y lo que pretende transmitir en estas fechas tan especiales.

“Es un llamado a reencontrarnos con la ilusión propia de estas fechas y a recordar lo esencial que nos une”, explicó el canal de Sabana Oeste.

La campaña contará con dos propuestas centrales que Teletica tendrá al aire durante toda la temporada.

La canción que inspira a soñar

La primera propuesta está inspirada en la canción “Volvamos a soñar”, compuesta e interpretada por Jaime Gamboa, de Malpaís.

“En ella, se recuerda que todos habitamos una casa común. Aunque no siempre sea como la deseamos, sigue siendo nuestro hogar, y puede volver a brillar si permanecemos juntos y nos atrevemos a soñar nuevamente”, indicó el canal.

Teletica compartió estas imágenes de su campaña navideña "Volvamos a soñar". Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía/Cortesía)

“Tiempo de amar”: homenaje al equipo humano

La segunda propuesta se llama “Tiempo de amar” y rinde homenaje a los trabajadores del canal y al esfuerzo que realizan a diario para llevar la señal a todo el país.

“Destaca el trabajo del equipo humano de Teletica, mostrando el esfuerzo de quienes hacen posible la televisión y llevan su mensaje a cada rincón del país. Este esfuerzo reúne las voces e imágenes de quienes desean usar su trabajo para transmitir esperanza, alegría y nuevos sueños a miles de hogares”, refirió la televisora.

Actividades internas para dar gracias

Teletica también anunció que a lo interno celebrará su tradicional Misa de Acción de Gracias, además de un acto especial para homenajear a sus colaboradores.

“Teletica no solo informa o entretiene. Teletica inspira, acompaña y transforma. ‘Volvamos a soñar’ es un llamado a soñar juntos, porque juntos nace la magia. Finalmente, reafirma el compromiso de acompañar a las familias con mensajes que construyen, unen y encienden la luz de la esperanza”, destacaron.