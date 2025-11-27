Farándula

Teletica se le planta a Repretel con este elenco para transmisión del “festival de la luz” de Alajuela

Canal 7 debutó en el 2024 en la transmisión del festival Alajuela Brilla, que Repretel emitirá este 2025 por primera vez

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Teletica dio a conocer el elenco de presentadores con que se le plantará a Repretel en la transmisión del festival navideño Alajuela Brilla.

Canal 7 fue la única televisora que transmitió el año pasado el nuevo “festival de la luz”, que se realizó por primera vez en el 2024, y aunque repetirá este 2025, no estará solo.

Erick León compartió el viernes un video de su hija María Fernanda que, de fijo, dará mucho de qué hablar.
María Fernanda León será parte del elenco de la transmisión del festival Alajuela Brilla, de canal 7. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Repretel estrenará este 2025 transmisión navideña en la que Teletica debutó el año pasado

Repretel se une a la fiesta navideña

Este lunes por la noche, Repretel confirmó que también transmitirá la actividad, que recorrerá las principales calles de Alajuela el próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 6 p.m.

Para esta tarea, canal 6 escogió a Maricrís Rodríguez, Pablo Guzmán, Alejandro Coto, Katherinne González y Davis Núñez, quienes estarán a cargo de relatar cada detalle del esperado desfile navideño.

Rubén McAdam, periodista de Teletica
Rubén McAdam debutará en una transmisión navideña de canal 7 este diciembre. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Teletica confirma qué pasará con su transmisión del Festival de la Luz tras cambio de ruta del desfile

El equipo que eligió Teletica para el festival

Este miércoles, Teletica reveló el cuarteto de presentadores que representará a canal 7 en Alajuela Brilla. Los seleccionados fueron: Jennifer Segura, María Fernanda León, Rubén McAdam y María Jesús Rodríguez.

Del equipo del año pasado solo repite Jennifer Segura, de Buen Día. Lisbeth Valverde y Dudly Lynch no fueron convocados y José Miguel Cruz no estará debido a su renuncia a Teletica a inicios de junio.

Jennifer Segura, de Teletica
Jennifer Segura repetirá como presentadora del festival Alajuela Brilla para canal 7. (Instagram/Instagram)

Rubén McAdam celebra su llamado

El periodista Rubén McAdam, quien actualmente trabaja en Más que noticias y anteriormente formó parte de Calle 7: Informativo, no ocultó la emoción al confirmar su participación.

“¡Qué emoción! Les cuento que este sábado 6 de diciembre voy a formar parte del elenco de presentadores de Alajuela Brilla, por Teletica. Estoy demasiado emocionado”, celebró Rubén en sus redes.

LEA MÁS: Estos son los presentadores elegidos por Teletica para el Festival de la luz

En 2024, María Jesús Rodríguez llegó al límite emocional: pesaba menos de 40 kg y sentía ganas de llorar al apagar la cámara tras cada transmisión.
María Jesús Rodríguez, de Telenoticias, también será parte de la transmisión para canal 7 de Alajuela Brilla. (Cortesía/Cortesía)

María Jesús Rodríguez sigue consolidándose en canal 7

Por su parte, María Jesús Rodríguez, quien llegó a Teletica en agosto del año pasado tras su paso por Repretel, continúa sumando espacios dentro del canal y formará parte de esta importante transmisión navideña.

Rodríguez es periodista de Telenoticias.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
TeleticaRepretelNavidadAlajuela Brilla
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.