Teletica se le planta a Repretel con este elenco para transmisión del “festival de la luz” de Alajuela

Teletica dio a conocer el elenco de presentadores con que se le plantará a Repretel en la transmisión del festival navideño Alajuela Brilla.

Canal 7 fue la única televisora que transmitió el año pasado el nuevo “festival de la luz”, que se realizó por primera vez en el 2024, y aunque repetirá este 2025, no estará solo.

María Fernanda León será parte del elenco de la transmisión del festival Alajuela Brilla, de canal 7. (Instagram/Instagram)

Repretel se une a la fiesta navideña

Este lunes por la noche, Repretel confirmó que también transmitirá la actividad, que recorrerá las principales calles de Alajuela el próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 6 p.m.

Para esta tarea, canal 6 escogió a Maricrís Rodríguez, Pablo Guzmán, Alejandro Coto, Katherinne González y Davis Núñez, quienes estarán a cargo de relatar cada detalle del esperado desfile navideño.

Rubén McAdam debutará en una transmisión navideña de canal 7 este diciembre. (redes/Instagram)

El equipo que eligió Teletica para el festival

Este miércoles, Teletica reveló el cuarteto de presentadores que representará a canal 7 en Alajuela Brilla. Los seleccionados fueron: Jennifer Segura, María Fernanda León, Rubén McAdam y María Jesús Rodríguez.

Del equipo del año pasado solo repite Jennifer Segura, de Buen Día. Lisbeth Valverde y Dudly Lynch no fueron convocados y José Miguel Cruz no estará debido a su renuncia a Teletica a inicios de junio.

Jennifer Segura repetirá como presentadora del festival Alajuela Brilla para canal 7. (Instagram/Instagram)

Rubén McAdam celebra su llamado

El periodista Rubén McAdam, quien actualmente trabaja en Más que noticias y anteriormente formó parte de Calle 7: Informativo, no ocultó la emoción al confirmar su participación.

“¡Qué emoción! Les cuento que este sábado 6 de diciembre voy a formar parte del elenco de presentadores de Alajuela Brilla, por Teletica. Estoy demasiado emocionado”, celebró Rubén en sus redes.

María Jesús Rodríguez, de Telenoticias, también será parte de la transmisión para canal 7 de Alajuela Brilla. (Cortesía/Cortesía)

María Jesús Rodríguez sigue consolidándose en canal 7

Por su parte, María Jesús Rodríguez, quien llegó a Teletica en agosto del año pasado tras su paso por Repretel, continúa sumando espacios dentro del canal y formará parte de esta importante transmisión navideña.

Rodríguez es periodista de Telenoticias.