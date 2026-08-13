Melissa Alvarado luce un impresionante cambio en su rostro a pocas semanas de su boda

A pocas semanas de su boda, la periodista deportiva Melissa Alvarado lució un impresionante cambio en su rostro.

Meli, la simpática comunicadora que lleva años batallando con problemas de acné, dejó a más de uno con la boca abierta rumbo al gran día gracias al cambio que sufrió tras un tratamiento estético al que se venía sometiendo.

Melissa Alvarado es una de las pocas periodistas deportivas "al aire" en la televisión costarricense. (Instagram/Instagram)

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Alvarado contó que le costaba controlar su acné, detonado por situaciones de estrés, descontrol hormonal o “mil cosas” más.

Un proceso muy largo

“El proceso ha sido largo, pero ha ido por muy buen camino”, afirmó Melissa, quien encomendó a la doctora Marisela Araya la misión de tratar su cara.

Este miércoles, en Instagram, Meli mostró el impactante cambio que hay en su rostro tras un tratamiento con aparatología llamado Jet Fill.

“Vean qué lindo se ve el rostro, ya casi no hay rastro de acné”, dijo Melissa.

Melissa Alvarado está muy feliz con los resultados de su tratamiento contra el acné. (Instagram/Instagram)

Luego mostró el antes y el después.

“Vean como estaba hace unos meses del acné. Por eso los tratamientos adecuados, el skin care y la atención personalizada hacen la diferencia”, agregó la colocha con una foto comparativa donde el cambio es totalmente evidente.

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Melissa Alvarado se casa en setiembre

Alvarado presumió su “nuevo” rostro a muy pocas semanas de convertirse en una mujer casada. Meli celebrará su boda con el músico Édgar Brenes a finales de setiembre en Guadalajara, México.

Melissa Alvarado y Édgar Brenes se casan a finales de setiembre tras un año del compromiso en Nápoles. (Instagram/Instagram)

Según contó hace unos meses a La Teja, eligieron dar el “sí acepto” en el país azteca porque fue donde conoció a su prometido, quien es costarricense.

“En principio no pensamos que la boda fuera en el extranjero, fue hasta después, cuando empezamos a pelotear y dijimos que por qué no nos casábamos en México que representa tanto para nosotros por habernos conocido ahí y así lo elegimos. Nos conocimos en México DF, pero elegimos Guadalajara porque no conocemos y lo más simbólico para nosotros es que sea el país y no la ciudad donde nos conocimos”, nos dijo en marzo pasado.

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