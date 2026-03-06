Melissa Alvarado toma inesperada decisión sobre su boda y revela lo que pasó con moto que se ganó en Teletica

La periodista de Teletica Deportes Melissa Alvarado confirmó una inesperada noticia sobre su boda con el músico Édgar Brenes, con quien se comprometió en setiembre pasado en Nápoles, Italia, tras un año de relación amorosa.

En una entrevista con La Teja, la simpática figura de canal 7 dio detalles en exclusiva del enlace matrimonial y nos contó qué pasó con la moto que se pegó en diciembre en la fiesta de Navidad de Teletica.

Melissa Alvarado es figura de Teletica Deportes desde hace 8 años. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

Meli nos reveló que se casará a finales de setiembre de este año (la fecha concreta no la han definido) y que la boda no será en Costa Rica, sino en el país donde conoció a su futuro marido.

-¿Cómo avanzan los preparativos para la boda?

Lo principal de todo es que nos vamos a casar, si Dios quiere, en México. Estuvimos hablando de qué queríamos para la boda y yo quería algo superpequeño y él algo más grande. Estábamos muy complicados para ponernos de acuerdo en eso, pero llegamos a la conclusión de que sería bonito hacerlo allá porque en ese país nos conocimos. Eso hace que la boda sea muy pequeña a la que solo van a ir familiares y amigos muy cercanos. Nos casaríamos a finales de setiembre.

-¿En qué parte de México?

Nos vamos a casar en Guadalajara, ¡claro, no sabíamos que iba a salir lo de El Mencho (narcotraficante abatido por la milicia mexicana hace unos días al sur de esa ciudad y que desató una ola de violencia ahí y en otras partes de México) y de momento esa es la principal incertidumbre. Yo espero y confío que con lo del Mundial todo baje (la violencia) y que esté todo tranquilo y bien. Primero está el Mundial y después mi boda, entonces pienso que todo tiene que estar tranquilo y con seguridad para ese momento.

-¿Por qué decidieron casarse en el extranjero?

En principio no pensamos que la boda fuera en el extranjero, fue hasta después, cuando empezamos a pelotear y dijimos que porqué no nos casábamos en México que representa tanto para nosotros por habernos conocido ahí y así lo elegimos. Nos conocimos en México DF, pero elegimos Guadalajara porque no conocemos y lo más simbólico para nosotros es que sea el país y no la ciudad donde nos conocimos.

Melissa Alvarado y Édgar Brenes se comprometieron en setiembre del año pasado en Nápoles, Italia. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

-¿Y cómo organizan una boda allá desde aquí?

Allá tenemos a una amiga muy cercana de Édgar y ella de casualidad tiene a dos buenas amigas que se encargan de hacer eventos y ellas son básicamente nuestros ojos allá. Son las que están haciendo todo lo de la organización y viendo los detalles.

-¿Cómo será la boda?

Queremos una boda que sea muy estilo mexicano y vamos a dar desde tacos hasta pozol. Va a ser civil porque Édgar es divorciado, pero a mí ese tema me da igual, lo que pasa es que yo sí quería casarme y ese era un tema no negociable.

-¿Ya tiene el vestido?

Eso se lo he dejado a mi hermana que tiene una tienda de vestidos de eventos y confío en ella. Yo le dije a ella el estilo que quiero y ella es la que lo buscará y me lo traerá.

Melissa Alvarado y Édgar Brenes ya tienen la llave en mano de su casa y están en el proceso de equiparla. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

-¿Cómo han sido estos meses desde que se comprometieron?

El tiempo pasa rapidísimo y a nosotros se nos complicó mucho porque estábamos esperando que nos dieran la casa a finales del año pasado, pero nos pegaron todo: nos acaban de dar la casa y estamos organizando la boda. Se nos hizo un caos. Estamos en un caos organizando la casa, comprando las cosas de la casa y viendo los detalles de la boda. Ha sido compleja la situación, pero me siento muy feliz.

Son emociones que uno no ha vivido, porque uno no se va a casar toda la vida y como es algo nuevo para mí ha sido tan bonito ponernos de acuerdo.

-¿Va a invitar a sus compañeros de Teletica Deportes?

Estamos con el tema de la lista, aún no nos hemos sentado a hacerla. Como le digo, será una boda pequeña y fuera de Costa Rica, entonces la asistencia dependerá mucho de quién pueda ir allá.

-¿Y qué están planeando de luna de miel?

Va a ser allá porque tampoco tenemos muchos días de vacaciones. Nos tenemos que ir un par de días antes pensando en ver algún detalle que haga falta, y ahí perdemos días de vacaciones, entonces decidimos que la luna de miel fuera ahí, no sabemos aún dónde, pero sí tenemos claridad de que va a ser ahí.

Melissa Alvarado se pegó la moto en la fiesta de Navidad de Teletica de diciembre pasado. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

-¿Qué pasó con la moto que se pegó en Teletica?

Gracias a Dios me dieron la plata de la moto porque ellos veían que yo era “hiper cero ágil” para la moto. Me dijeron que si me interesaba la posibilidad de que me dieran la plata de la moto y les dije que sí.

Y ha sido una bendición para la casa y para la boda. ¡Una salvadota! Yo no me veía subida en una moto porque me parece lo más peligroso que hay y con el montón de cosas que siempre ando jalando al trabajo no voy a andar en moto.

