Melissa Alvarado recibió propuesta de matrimonio en la ciudad europea que más quería conocer

Melissa Alvarado se comprometió con Édgar Brenes el 26 de setiembre. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

La periodista de Teletica Deportes, Melissa Alvarado, fue sorprendida con una propuesta de matrimonio en Nápoles, Italia, una de las ciudades que más ansiaba conocer por el estrecho vínculo que tiene con el jugador Diego Armando Maradona.

Como Meli es periodista deportiva y Maradona uno de sus ídolos, aprovechó que recientemente fue a Europa a correr la Maratón de Berlín para visitar uno de los lugares donde más había soñado estar.

Con lo que no contó la figura de canal 7 fue con el gran giro que daría su vida en esa parte del mundo, luego de ser sorprendida por su pareja, el músico Édgar Brenes, con una inesperada propuesta de matrimonio.

Un momento mágico con vista a Nápoles

En el “salón” privado de un lujoso restaurante, con la vista privilegiada al centro de la ciudad que fue cuna por años de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Meli recibió el anillo; un momento que vivió entre felicidad, nervios y vergüenza.

“Estar en Nápoles era uno de mis sueños porque tenía claro que ahí estaban los murales y estatuas de Maradona. Yo le dije (a Édgar, su ahora prometido) que quería ir muchísimo ahí porque me parecía icónico. Después de conocer lo de Maradona y al final de un día perfecto, fuimos a cenar a un restaurante muy bonito y romántico y, después supe que ya él había planeado todo para la propuesta que me hizo después”, contó Melissa.

De ese 26 de setiembre, Meli habló con La Teja este miércoles, y reconoció que no le pasó por la mente el paso que daría su galán, con quien tiene año y medio de relación amorosa.

Melissa Alvarado contó que el lugar donde se comprometió tenía una hermosa vista a la ciudad de Nápoles, que anhelaba conocer por su vínculo con Maradona. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

“Me siento muy feliz y sí, me sorprendió demasiado. Yo iba a disfrutar la maratón y después unas vacaciones por allá y ese día de la propuesta él me había dicho que íbamos a ir a cenar. Cuando estábamos en la cena, hablamos del futuro y no vi nada extraño porque ya habíamos hablado de comprar casa, pero luego se arrodilló.

“¡Qué vergüenza! A uno no lo preparan para esas cosas. Yo no sabía qué hacer, fue un golpe de emociones. Le dije que sí, pero no podía abrir la caja del anillo y hasta me puse el anillo en la mano que no era. Éramos unos novatos”, resumió Meli aquel inolvidable momento.

Casi 15 días después, Meli recuerda con muchísima emoción aquel gran momento.

“Lo disfruté bastante, me sentí feliz, me siento feliz y completa”, destacó.

Una relación madura y complementaria

Alvarado reconoció que casarse sí era una meta en su vida, pero no pensó que el momento le llegara así de rápido.

“Nosotros tenemos como año y medio juntos, pero siento que este momento nos llegó en una etapa muy madura de los dos. Yo ya voy para los 35 años y él igual, ya estuvo casado, está divorciado; pero nos encontramos en un momento de nuestras vidas que, en lo personal, solo quería hablar con él. Siento que es una etapa muy bonita de nosotros dos en este momento”, mencionó.

Tanto su familia como la de su futuro esposo están contentísimos con la noticia de que pronto serán marido y mujer, pues además de que se aman, se complementan muy bien, por ejemplo, en la cocina, algo que a la periodista de Teletica no se le da muy bien, pero que a él sí.

“Todos están felices. Solo faltaba yo (casarme), entonces ha sido muy bonito. Mi suegra está feliz y lo más lindo no es solo ver a la familia feliz por nosotros, sino ver la alegría de los amigos, porque uno crece con ellos”, afirmó.

Melissa Alvarado reconoció que el momento de su compromiso lo vivió entre nervios, vergüenza y muchas risas. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

Fecha de boda y planes para la luna de miel

En cuanto a la fecha de la boda, Meli adelantó que muy probablemente será el próximo año, ya que están terminando con los trámites de la casa que, si Dios quiere, estrenarán en diciembre.

“Lo hemos hablado, pero poquito (lo del matrimonio) porque estábamos con el proyecto de la casa que es más importante, pero considero que tiene que ser el otro año. Tenemos que llegar a acuerdos porque, en mi caso, me gustan las bodas sencillas y con poca gente, pero él es todo lo opuesto, entonces tenemos que buscar un punto de conciliación”, refirió.

Alvarado sí quiere casarse de blanco, pero subraya que no quiere mucha pompa, pues su idea más bien es que la luna de miel sea el momento para ellos tirar la casa por la ventana.

“Es tan lindo viajar que más bien prefiero una gran luna de miel. Este viaje (a Europa, el primero que hicieron juntos) fue tan lindo porque uno camina y conoce, entonces yo preferiría como una boda pequeña, pero sí una luna de miel donde nos vayamos a disfrutar”, aclaró.

Melissa Alvarado le sacó el jugo a su visita por Nápoles, la cuna de Maradona. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

Meli confesó que todavía no vive con Édgar, pues ella siempre se enfocó en casarse antes de juntarse y en tener casa propia para convertirlo en su nidito de amor.