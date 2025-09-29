Periodista de Teletica le predijo a Melissa Alvarado el giro que daría su vida en Europa

Melissa Alvarado luce feliz su anillo de compromiso al otro lado del mundo junto a su futuro esposo. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

Un compañero de Melissa Alvarado en Teletica Deportes le predijo a la periodista el giro que daría su vida durante sus vacaciones en Europa.

Meli “cruzó el charco” hace unos días, porque fue a correr la maratón de Berlín, y como su novio Édgar Brenes la acompañó, él aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio.

El viernes pasado, Meli confirmó su compromiso con Brenes, integrante de la banda Isla Tambor, y luego de hacer pública la noticia, un compañero de canal 7 le recordó que él le había cantado lo que le iba a pasar por allá.

Se trata de Miguel Calderón, periodista deportivo de Teletica, quien le “restregó” a Meli la predicción que le hizo, al comentar el posteo con el que la colocha anunció que se casa.

Miguel Calderón trabaja con Melissa Alvarado en Teletica Deportes. (Instagram/Instagram)

“Se lo canté antes de irse. ¡Qué bueno, Meli! Muchas felicidades. Muchas bendiciones a ambos. ¡Qué bonito!”, reaccionó Miguel Calderón a la publicación de Alvarado.

Meli y Édgar se comprometieron poquito después de un año de noviazgo. La pareja se dejó ver junta por primera vez en setiembre del 2024 y después de eso no ocultaron más su amor.

“Y así como de inesperado empezó… Dije sí para el resto de mi vida”, afirmó Alvarado el viernes al confirmar que pronto se vestirá de blanco.

Antes de irse a Europa a cumplir su meta del 2025: la de correr su primera maratón, Meli agradeció que iba con su novio por los chineos que iba a recibir antes de la carrera, ya que ella no cocina nada y él sí, entonces ella le encargó hacerle la cena del día antes de la competencia, previendo que todo le saliera bien, digestivamente, cuando corría los 42 kilómetros.

Miguel Calderón le recordó a Melissa Alvarado que él le cantó que en Europa aceptaría casarse con su novio, Édgar Brenes. Fotografía: Captura Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

