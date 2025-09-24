Farándula

Melissa Alvarado derrocha amor a miles de kilómetros de Costa Rica

Melissa Alvarado disfruta de un momento muy romántico al lado de su pareja tras cumplir su mayor reto del 2025

Por Manuel Herrera
Melissa Alvarado
Melissa Alvarado corrió el domingo la maratón de Berlín. (Instagram/Instagram)

Melissa Alvarado cumplió su mayor reto del año el domingo pasado, y tras desafiarse en la maratón de Berlín, distancia que corrió por primera vez, disfruta de un momento bastante romántico junto con su novio, el músico Edgar Brenes.

La periodista de Teletica Deportes dijo a La Teja que después de la maratón se iba a quedar disfrutando de unas vacaciones por Europa y desde allá se ha dejado ver bastante enamorada.

Melissa Alvarado
Melissa Alvarado presume su amor muy lejos de Costa Rica. (Instagram/Instagram)

Meli y Édgar ya pasaron el “periodo de prueba”, y su amor parece que solo se consolida con el tiempo, si juzgamos por las fotos que la comunicadora de canal 7 y su galán han compartido en redes.

Ellos están en la ciudad de Colonia, en Alemania, y han presumido la belleza de ese lugar en fotos en las que aparecen derrochando amor.

La pareja ha posado en medio de los populares callejones de los “barrios” europeos, en restaurantes y plazas. En todas salen felices, enamorados y con los ojos bien chispeantes de amor.

Melissa Alvarado
Melissa Alvarado está pasando momentos inolvidables con su pareja. (Instagram/Instagram)

Melissa confirmó a La Teja la semana pasada que regresaría a su trabajo en Teletica Deportes hasta el viernes 3 de octubre.

