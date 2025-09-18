Melissa Alvarado deja Teletica unos días en busca de una meta por la que lleva meses trabajando

Melissa Alvarado se aleja unos días de las transmisiones de Teletica Deportes porque va tras una meta por la que lleva meses trabajando duro. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

La periodista de Teletica Deportes Melissa Alvarado “saldrá del aire” por unos días, ya que se enrumba a cumplir una meta que se propuso a inicios de este año y por la que viene trabajando incansablemente desde hace varios meses.

Este miércoles fue la última vez que Alvarado presentó el segmento deportivo en la edición matutina de Telenoticias y lo hará de nuevo hasta el próximo viernes 3 de octubre, cuando regrese a la tele, ojalá con la satisfacción del sueño cumplido.

Meli se va de Costa Rica este jueves en la noche con destino a Berlín, ciudad alemana a la que llegará acompañada por su novio, el músico Édgar Brenes, la tarde del viernes, dos días antes del momento por el que lleva esperando más de 10 meses.

La comunicadora correrá el domingo su primera maratón y eligió la de Berlín porque es la recomendada para los debutantes en las carreras de los 42 kilómetros.

Cruzar la meta de esa maratón y colgarse la medalla en el cuello es el sueño con el que va Meli, quien se propuso el objetivo como un reto personal.

La figura de Teletica conversó con La Teja el martes sobre las emociones que vive de cara al gran día y aunque se confesó nerviosa por lo que pueda suceder a última hora, manifestó que confía en todo el entrenamiento que llevó.

“Conforme pasan los días estoy más nerviosa porque, de verdad, estoy muy asustada. Sé que la preparación ya la hice, que el trabajo ya lo hice, pero siempre está como esa expectativa de qué irá a pasar: si ese día me levanté bien, si ese día uno come algo y le cayó mal. Todos esos últimos detalles son los que me tienen ahorita un poquito ansiosa, pero el trabajo está hecho; como en un examen, ya estudié y ahora solo hacerlo”, dijo la simpática colocha.

Melissa Alvarado lleva entrenando desde prácticamente inicios de año para la maratón de Berlín, que correrá este domingo. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

Melissa Alvarado se desmayó en entrenamiento

El proceso no ha sido del todo fácil. Meli confesó que en un entrenamiento que hizo, de 33 kilómetros, “se le apagaron las luces”, por lo que tuvo que revisar en qué había fallado para que algo así no le pasara en la carrera europea de este 21 de setiembre.

“En los entrenamientos no se corren los 42 kilómetros, lo más que se llega en el proceso de entrenamiento que me hizo mi entrenador fue a los 33 kilómetros. Hice esa distancia un par de veces, había días que hacía 22, 20 (kilómetros), se va como cambiando la distancia, pero en uno de los 33 que hice, eso se trata de prueba y error, me desmayé y entré en pánico porque dije que no iba a aguantar”, contó.

En su análisis de la situación encontró que falló con un tema de alimentación, algo que corrigió de inmediato y que la llevó a tomar decisiones como llevar de Costa Rica incluso la cena que comerá el día antes de la carrera.

“Esa vez fallé en el tema de nutrición porque hice unos cálculos mal en cuanto a pastillas de sal y geles que no me tomé y fue por eso que me fui a negro, pero de verdad que es todo un compromiso, no es solo ir a correr una maratón, es comprometerse con todo: dormir, comer y correr.

“Me estoy llevando todo prácticamente de Costa Rica, desde la ropa, tenis y medias, que ya todo lo probé, hasta los geles, porque yo tengo el estómago un poco delicado y todo me da dolor de estómago. Entonces la búsqueda de geles fue lo más exhaustivo que tuve y al fin encontré los que me voy a llevar y llevo las pastillas de sal. Ya yo sé que solo voy a tomar agua, no hidratante porque me cae mal en el estómago. La alimentación también la voy a llevar porque me da pereza andar viendo restaurantes o qué se come antes de la carrera. Entonces me voy a llevar la cena antes de la carrera”, dijo.

Melissa Alvarado le pedirá ayuda a su novio, Édgar Brenes, con la cocinada. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

Meli lleva en la maleta espagueti y atún y eso cenará el día antes de la carrera. La colocha le pedirá a alguien muy especial que irá con ella que le cocine: a su novio.

“Mi novio que me ayude a cocinar porque yo no sé, por dicha voy con ayudante de cocina porque si no, no sé qué hacer”, mencionó entre risas.

Melissa Alvarado y el reto de su primera maratón

En cuanto a lo más retador de estos meses preparándose para la maratón de Berlín, dijo que fue el tiempo.

“En medio de mi trabajo, que a veces tiene horarios muy complejos, tuve que sacar tiempo para ir a correr, para cumplir con las distancias. Si el fin de semana me tocaba fondo tenía que levantarme aún más temprano para la carrera y luego ir a trabajar, entonces creo que lo más complejo fue meter mi esquema de preparación en medio de mi trabajo y jornada laboral”, justificó.

Por ese compromiso durante este proceso fue que sus compañeros de Teletica Deportes la sorprendieron el domingo con una despedida llena de cariño y buenas vibras.

“Mis compañeros me han apoyado demasiado, han estado muy cerca de mí, me han dado ańimos, de todo. ¡Me hicieron una despedida sorpresa el domingo! Yahaira (Piña, de Telenoticias) me invitó a desayunar. O sea, todos han estado demasiado pendientes porque todos han visto los sacrificios que he hecho. Llegar ahí a trabajar toda que ni puedo caminar, porque llego toda tiesa, ellos han estado muy cerca del proceso y siento que es por eso que todos me han ayudado”, contó.

Melissa Alvarado también presenta el segmento deportivo de la edición matutina de Telenoticias. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

Meli no va pensando en tiempos, su objetivo solo es lograr cruzar la meta.