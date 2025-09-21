Teleguía Farándula

¿Cómo le fue a Melissa Alvarado en el Maratón de Berlín?

Melissa Alvarado cumplió su objetivo por el que se ha esforzado por muchos meses con intenso entrenamiento

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Melissa Alvarado, Teletica Deportes.
Melissa Alvarado, Teletica Deportes. (Instagram/Instagram)

Melissa Alvarado cumplió este domingo con un objetivo por el que trabajó y se esforzó durante muchos meses.

La periodista de Teletica Deportes fue una de las miles de personas que corrió la edición del 2025 de la famosa Maratón de Berlín, en Alemania.

Meli ha pasado todo el año entrenando fuerte para el gran día y su esfuerzo dio fruto porque pudo completar como las grandes los 42,195 kilómetros de recorrido.

LEA MÁS: Melissa Alvarado deja Teletica unos días en busca de una meta por la que lleva meses trabajando

Tras la carrera compartió algunas fotos con mucho orgullo.

“¡Orgullosamente Maratonista! No fue mi mejor tiempo, pero es ahora mi mejor tiempo, gracias a Dios por darme la fuerza para terminar”, escribió en la publicación que se llenó de felicitaciones.

Meli nos había confesado que estaba muy nerviosa por esta experiencia y por suerte, superó el reto de la mejor manera.

LEA MÁS: Periodista de Teletica respondió con dureza a seguidor que la mandó cocinar y a hacer oficio

El Maratón de Berlín es una de las carreras de maratón más reconocidas del mundo, parte de los World Marathon Majors.

Melissa Alvarado completó la Maratón de Berlín 2025
Melissa Alvarado completó la Maratón de Berlín 2025 (Instagram/Tomada de Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Melissa AlvaradoPeriodistaMaratón BerlínTeletica
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.