¿Cómo le fue a Melissa Alvarado en el Maratón de Berlín?

Melissa Alvarado, Teletica Deportes. (Instagram/Instagram)

Melissa Alvarado cumplió este domingo con un objetivo por el que trabajó y se esforzó durante muchos meses.

La periodista de Teletica Deportes fue una de las miles de personas que corrió la edición del 2025 de la famosa Maratón de Berlín, en Alemania.

Meli ha pasado todo el año entrenando fuerte para el gran día y su esfuerzo dio fruto porque pudo completar como las grandes los 42,195 kilómetros de recorrido.

Tras la carrera compartió algunas fotos con mucho orgullo.

“¡Orgullosamente Maratonista! No fue mi mejor tiempo, pero es ahora mi mejor tiempo, gracias a Dios por darme la fuerza para terminar”, escribió en la publicación que se llenó de felicitaciones.

Meli nos había confesado que estaba muy nerviosa por esta experiencia y por suerte, superó el reto de la mejor manera.

El Maratón de Berlín es una de las carreras de maratón más reconocidas del mundo, parte de los World Marathon Majors.