Periodista Melissa Alvarado recibió una propuesta que le cambiará la vida por completo

La periodista Melissa Alvarado andaba corriendo su primer maratón en Berlín

Por Silvia Núñez
Melissa Alvarado, periodista deportiva de Teletica canal 7.
Melissa Alvarado es una de las periodistas de Teletica Deportes de canal 7. (Instagram/Instagram)

La periodista Melissa Alvarado jamás olvidará su viaje a Berlín por dos grandes razones.

La primera de ellas es porque en este lugar de Alemania logró correr su primera maratón hace unos días.

Y la segunda, pero quizá las más significativa, es que allí le propusieron matrimonio y sin pensarlos dos veces dijo que “sí”.

Melissa Alvarado
Melissa Alvarado estaba que no se la creía. (instagram/Melissa Alvarado)

La presentadora de Teletica Deportes compartió en sus redes que se comprometió en matrimonio con el músico Edgar Brenes.

“Y así como de inesperado empezó... Dije sí para el resto de mi vida”, publicó junto a varias fotos donde sale mostrando el anillo.

Melissa Alvarado se comprometió
Melissa Alvarado se comprometió con su novio en su viaje por Alemania. (Instagram/Instagram)

El integrante de la banda Isla Tambor y compositor nacional la acompañó en este viaje para darle todo su apoyo en la carrera; sin embargo, ya vemos que sus intenciones también eran otras.

