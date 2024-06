Melissa Diakova celebra a lo grande algo que hace mucho no le pasaba tras encender alarmas por su salud

Melissa Diakova ya se ve más recuperada físicamente. (Instagram)

Algo que hace muchos meses no le pasaba tiene brincando en un pie a la productora y exparticipante de Dancing with the Stars, Melissa Diakova.

La guapa contó sobre el momento de felicidad que vive en un posteo que hizo en su Instagram, donde confirmó que “finalmente” se está recuperando de su salud.

Diakova encendió las alarmas de que algo no estaba bien a inicios de abril, luego de compartir unas fotos y videos en las que se le vio con un aspecto físico muy distinto, lo que hizo que muchos se preguntaran qué fue lo que le había pasado.

Aunque ella nunca habló tan directamente de lo que le ocurría, sí instó después a sus seguidores a cuidar mucho de la salud mental, lo que hace pensar que fue en esa área donde Meli no andaba muy bien.

Melissa Diakova compartió todos los resultados de su reciente revisión, lo que confirma que se está recuperando, según dijo ella misma. (Instagram)

Este martes, Meli celebró que, tras meses sin lograr subir nada de peso, la semana pasada le dieron la gran noticia de que subió bastantes kilitos en un mes.

“Para mi sorpresa subí 4,5 kg en un mes, y de esto, 3,9 kg son de músculo. Por muchos meses, pasé sin poder subir 100 gramos y solo bajaba de peso; finalmente, me estoy recuperando”, afirmó Diakova.

La rubia agradeció a la doctora que la ayudó en todo este proceso basado, según contó, en un plan nutricional con el que le ordenaron todas las comidas y las meriendas, algo que ella cumplió de forma muy disciplinada.

“¡Muy feliz de ir sanando y mejorando!”, enfatizó Melissa.