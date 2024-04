Melissa Diakova sale al paso de críticas por su aspecto físico: “Estoy sanando”

Melissa Diakova es una de las figuras más seguidas de las redes sociales en nuestro país. (Instagram)

Luego de que el fin de semana compartiera un video donde preocupó a mucha gente por su aspecto físico, Melissa Diakova salió al paso de todo lo que le dijeron y aclaró qué es lo que está pasando con ella.

La exparticipante de Dancing with the Stars y figura del canal TD Más atrajo miradas por lo delgada y cambiada que se vio en el video que compartió mientras hacía ejercicios, lo que generó preguntas como ¿qué le pasó?, ¿está bien de salud?

A esas interrogantes y muchísimas más que ella recopiló en un foto que posteó en Instagram, Meli les dio respuesta con una extensa publicación donde contó la lucha que viene dando.

“Estoy sanando y ha sido un proceso muy largo. Solo puedo decir que cuides mucho tu salud mental. Actualmente estoy bien, físicamente me siento mejor que nunca, hasta más fuerte”, refirió la guapa.

“Fueron varios cambios los que tuve que hacer con la ayuda de profesionales, pero lo más importante fue poder dejar los malos hábitos que tenía; por eso tuve que cambiar por completo mi forma de comer, no inicié ninguna dieta, solo aprendí a comer bien. Quienes me conocen saben que yo no podría seguir dietas”, continuó.

Meli mencionó que de un momento a otro comenzó a perder peso muy rápido, a pesar de que no estaba entrenando y comía bastante. La situación no solo la alertó a ella, sino a su familia, quienes se preocuparon tanto como lo hicieron sus seguidores tras ver el video.

Melissa Diakova recopiló algunos de los comentarios que recibió por su aspecto. (Instagram)

“Hasta mi familia se llegó a preocupar. Han estado muy pendientes de mi situación y me brindan mucho apoyo”, aseguró.

Meli aceptó que está en una gran lucha por recuperar su peso y que los profesionales a su cargo le dijeron que iba a requerir mucha comida, entrenamiento y paciencia.

“Pero como todo proceso, vamos paso a paso, comiendo rico, retomando los entrenamientos, teniendo descansos por el trabajo y celebrando los pequeños logros, aunque nadie los note yo sí, y estoy muy orgullosa de ver cómo salgo adelante. Yo me veo todos los días frente al espejo y solo quiero ser la mejor versión para mí, en todo aspecto, no solo físico”, señaló.

Diakova subrayó que está bien y se está recuperando, agradeció a la gente por la preocupación, pero pidió a otros más cautela a la hora de hacer críticas sobre el cuerpo o el aspecto de una persona.

Melissa Diakova preocupa por este video

“Debo decir que de verdad hay que tener mucho tacto para decir las cosas sin saber por lo que puede estar pasando una persona. Si vamos a comentar algo, que sea positivo y constructivo. El cuerpo siempre va a pasar por muchos cambios, especialmente con el pasar de los años, cada organismo es diferente, opera diferente y yo tampoco tengo 20 años. Todos tratamos de atender a nuestro cuerpo de alguna forma, no tenemos derecho de opinar sobre los cuerpos ajenos, cada quien lleva una lucha interna con este tema”, afirmó.

Melissa Diakova tiene 35 años. (Instagram)

Meli terminó el mensaje recalcando que todas las emociones que experimenta el ser humano son válidas, así como válido es pedir ayuda a profesionales.